Luca Argentero si è sposato: la location segreta è da favola

Una location segreta per il matrimonio di Luca Argentero, che è convolato a nozze con l’amata compagna Cristina Marino scegliendo un luogo molto speciale per loro. Vediamo dove si sono sposati.

I due attori Luca Argentero e Cristina Marino hanno deciso di unirsi in matrimonio in gran segreto, lo scorso weekend, in un luogo molto amato dall’attore italiano ma rimasto segreto fino alla fine.

La coppia, che dopo un anno dalla nascita della loro piccola Nina Speranza ha deciso di convolare a nozze, ha sorpreso tutti sposandosi lo scorso 5 giugno. Ma dove hanno deciso di coronare il loro fantastico amore?

Luca Argentero si è sposato, ecco dove

Luca Argentero e Cristina Marino sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, soprattutto da quando hanno dato alla luce la dolcissima Nina, anche se amano mantenere la loro privacy.

Pochi invitati, una cerimonia intima e romantica per il matrimonio di Luca Argentero, che aveva annunciato già parecchie volte la volontà di sposarsi alla stampa, ma senza precisare quando questo sarebbe accaduto.

Luca Argentero ha scelto un posto speciale per sposare Cristina, un luogo che ha frequentato per alcuni anni in passato: Città della Pieve in Umbria, set della fiction Carabinieri che l’ha visto protagonista per molto tempo.

I due si sono giurati amore eterno alla presenza del sindaco, Franco Risini, che è stato molto felice di poter unire i due in matrimonio. Dopo la cerimonia intima, alla presenza di alcuni amici tra cui Raz Degan molto amico di Argentero, i due neo sposi hanno girato per le strade della cittadina su un fantastico sidecar, per poi recarsi in un luogo segreto per i festeggiamenti.

Città della Pieve, cornice romantica nel cuore dell’Umbria

Luca Argentero ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine con Città della Pieve. Dopo Carabinieri, infatti, ha deciso di viverci e di formare proprio qui la sua bella famiglia.

Il bellissimo borgo umbro è uno dei luoghi più belli d’Italia, situato nel cuore verde del Paese. Questo splendido comune domina sulla Val di Chiana, si affaccia sul Lago Trasimeno e rappresenta uno dei luoghi più suggestivi di Perugia.

Paesaggi armoniosi, vicoli pittoreschi, influssi umbri, toscani e laziali, gli odori soavi e i sapori genuini: tutto questo fa di Città della Pieve un luogo magico e meraviglioso. La location romantica perfetta per il matrimonio tra Luca Argentero e Cristina Marino, che amano questi luoghi come se fossero casa loro.

La coppia si è infatti trasferita in un fantastico casolare proprio a Città della Pieve, bellissimo e immerso nel verde. Vuoi saperne di più? Clicca al link di seguito per scoprire qualcosa di più sulla casa di Luca Argentero.

