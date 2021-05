Il volto della fiction Rai e di tanti film Luca Argentero si è trasferito in Umbria in un bellissimo casolare nei pressi di Città della Pieve. Ecco com’è

Nato a Torino, residente a Roma per lungo tempo, Luca Argentero da alcuni anni vive in un casale immerso nella natura. Insieme alla compagna Cristina Marino e alla sua bimba Luca Argentero vive a Città della Pieve in Umbria. La famigliola ha infatti scelto di abitare lontano dal trambusto delle macchine e dall’aria inquinata delle metropoli.

Un angolo di paradiso, affettuosamente chiamato dagli stessi inquilini “Mandoleto”, che conserva la semplicità e le linee pulite tipiche della abitazioni di campagna. Non mancano però ricercati tocchi di stile che la rendono personale e super chic.

La bellissima casa di Luca Argentero in Umbria

La privacy per la famiglia Argentero è fondamentale ma le tante foto pubblicate sui social di entrambi, ci hanno “spoilerato” alcuni punti della casa e come questi siano stati arredati. Per volere di Cristina, tutta la casa è in stile provenzale: ferro battuto, colori poco accesi e utilizzo di tessuti pregiati, quali lino e morbido cotone.

Tutto l’interno è ammobiliato con tavoli, librerie in legno chiaro su cui si riflette la luce proveniente dalle grandi finestre senza tendaggi. Da queste, si può ammirare il verde circostante e la loro personale serra per coltivare autonomamente frutta e verdura. Dall’orto alla tavola.

Tutt’intorno la casa, in pietra viva, un ampio terreno con una alberi e fiori che fungono da set fotografico per le bellissime foto che Luca e Cristina postano sui loro profili. Anche la vista è da togliere il fiato: il casale, infatti, si affaccia sulla Val di Chiana e grazie all’altura in cui è collocata, il paesaggio è spettacolare.

Nonostante i tanti impegni che finora lo avevano portato a vivere ancora a Roma, questa è ora la residenza definitiva scelta da Luca Argentero. D’altronde è noto l’amore tra l’attore e la Regione “verde”. Terra a cui Argentero è molto legato e a cui, ha sempre rivelato, di essere stato condotto proprio dal destino. Un affetto che lo ha portato a creare un vero riparo dalla frenesia del mondo dello spettacolo.

Cosa vedere a Città della Pieve e dintorni

L’Umbria è la regione più verde d’Italia dove potersi rifare gli occhi con la bellezza della natura e non solo. L’Umbria è anche uno scrigno preziosi di tesori d’arte e di borghi bellissimi. Città della Pieve è uno di questi.

Ci troviamo una quarantina di chilometri da Perugia a poca distanza dal confine con la Toscana e con la Val di Chiana e con una delle zone più belle della regione, quella del Trasimeno.

Città della Pieve sorge un’altura da cui domina la valle circostante. E’ una cittadina medioevale costruita con il caratteristico laterizio rosso e pietra a vista. E’ un dedalo di pittoreschi vicoli e terrazze da dove godere di viste mozzafiato. E’ la città che ha dato i natali al Perugino e qui, conservate fra le innumerevoli chiese, ci sono alcune delle sue opere più preziose. E poi i palazzi nobiliari: un tripudio di arte e splendore.

Il Lago Trasimeno è uno dei più bei laghi d’Italia, un’oasi dove ammirare la natura, ma anche i bei borghi che sorgono lungo il lago come Castiglion del Lago, San Feliciano, Sant’Arcangelo, Tuoro sul Trasimeno e soprattutto Passignano sul Trasimeno, uno dei borghi più belli d’Italia. Da Passignano e Castiglione si può prendere il traghetto per raggiungere l’Isola Maggiore e l’Isola Polvese.

Nei dintorni borghi arroccati, dolci vallate, torrenti e casolari disseminati in una delle regioni più belle d’Italia. Chi conosce l’Umbria se ne innamora proprio come è successo ad Argentero.