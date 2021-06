Le isole greche economiche e più belle, dove andare per risparmiare. I consigli per un viaggio in Grecia low cost

La Grecia è uno dei Paesi più low cost d’Europa e uno dei più belli in assoluto per una vacanza fra mare, storia, cultura e buona cucina. Fra le sue innumerevoli isole troverete sicuramente quella più adatta alle vostre esigenze e una delle notizie migliorie è che non dovrete far piangere il vostro conto in banca.

Una vacanza in Grecia è infatti piuttosto economica, sebbene ci siano alcune isole greche più economiche delle altre e che ci siano delle attenzioni che dovrete avere per risparmiare.

Le isole della Grecia più economiche e belle

Le isole delle Grecia sono tantissime, 74 quelle visitabili e più attrezzate per il turismo, ed è bene tenere a mente che un’isola più famosa non è necessariamente più bella di una sconosciuta al turismo di massa. L’unica cosa certa è il prezzo che pagherete.

Più l’isola è celebre e presa d’assalto più alti i saranno i prezzi. La bellezza invece è tutta un’altra storia. Quindi se volete risparmiare dovete andare fuori dai circuiti più blasonati.

Queste le undici isole greche più belle ed economiche

Citera (arcipelago delle Ionie)

Serifos (Cicladi)

Andros (Cicladi)

Naxos (Cicladi)

Iraklia (Cicladi)

Ikaria ( Egeo Nord Orientale)

Thassos (Egeo Nord Orientale)

Leros (Dodecanneso)

Karpathos (Dodecanneso)

Skopelos (Sporadi)

Egina (Golfo Saronico)

Le isole più low cost delle Cicladi

L’arcipelago delle Cicladi è il più famoso e di conseguenza il più caro. Le due isole più costose sono Santorini e Mykonos statene alla larga specie nel periodo di più alta stagione.

SERIFOS – Vicina al Pireo, appena due ore di aliscafo, spiagge meravigliose e prezzi davvero contenuti, tanto da essersi guadagnata l’appellativo di ‘isola meno cara di tutta la Grecia’. Tanti i greci che la scelgono per le vacanze, molto meno i turisti stranieri. E non se ne capisce il motivo. Forse una delle più economiche e delle più belle in assoluto.

NAXOS – Decisamente più economica e piuttosto famosa è Naxos, tra l’altro la più grande dell’Arcipelago e la più verde con incantevoli paesini di montagna e lunghe spiagge. Qui potrete trovare sistemazioni a buon prezzo.

IRAKLIA – Piccola isola in cui regnano pace e tranquillità. Se arrivate qui non dovete avere pretese di far baldoria, perché locali non ce ne sono, si mangia bene nelle taverne e ci si rilassa in spiaggia. Il tutto spendendo davvero poco.

ANDROS – Snobbata dai turisti è un’isola di estrema bellezza ed incredibilmente economica. Viene frequentata più da greci in vacanza, che da stranieri, eppure oltre a spiagge meravigliose e poco affollate anche in pieno agosto, vanta anche una vita notturna frenetica nella zona di Agios Petros.

Isole low cost dell’Egeo Nord Orientale

Tutto questo arcipelago a dire la verità è piuttosto economico. La difficoltà nel raggiungerlo – anche se alcune isole hanno un aeroporto con voli domestici come Lesbos – non favoriscono il turismo di massa. Eppure queste isole hanno molto da offrire in termini di bellezza a prezzi davvero contenuti.

IKARIA – Piccola isola dalla grande storia – la leggenda vuole che qui Icaro cadesse – offre anche delle terme con proprietà curative (Terme di Asclepious), diversi templi e musei e poi spiagge paradisiache fra cui la Seychelles Beach il cui nome è una promessa.

THASSOS – Ancora più lontana e ancora meno frequentata è l’isola di Thassos. Qui si trova la piscina di Giola, la piscina naturale più bella del Mediterraneo, uno specchio di acqua smeraldo circondata da rocce sul mare azzurro. Quest’isola era mitologicamente l’isola delle Sirene e il fascino è rimasto immutato con spiagge belle e prezzi bassissimi.

Isole più economiche del Dodecanneso

Nel Dodecanneso ci sono isole che stanno vivendo un momento di grazia e di tendenza come Patmos e ce se ne accorge dai prezzi in netta salita. Ma altre isole invece nonostante siano state scoperte dal turismo vantano prezzi molto vantaggiosi.

KARPATHOS – E’ servita da voli diretti per l’Italia e sta conoscendo una fortissima spinta turistica. Nonostante ciò rimane piuttosto economica specie se paragonata alle altre sorelle più celebri. Nel capoluogo di Pigadia troverete gli alberghi più economici.

LEROS – Isola bellissima con spiagge meravigliose e molto verde dove poter passeggiare fra boschi e pinete. Isola con una intensa vita notturna, locali e ristoranti dove mangiar ebene a prezzo contenuto.

Isole più economiche delle Ionie

A far risparmiare in questo caso è la vicinanza con l’Italia e la grande offerta. Meglio le grandi isole come Corfù e Zante che le piccole come Itaca e Paxsos. La grande varietà permette di trovare alloggi per tutte le tasche.

CITERA – La più a Sud delle Ionie tanto che assomiglia più a un’isola delle Cicladi. Una rigogliosa natura vi accoglie fra mare cristallino, villaggi incantevoli e antiche fortezze veneziane. Molto attivo il turismo greco, meno quello internazionale, eppure è una isola bellissima.

Isole greche economiche Sporadi

Nell’arcipelago delle Sporadi la protagonista è Skyathos ed è lei che attrae la maggior parte dei turisti. I prezzi non sono quindi abbordabilissimi, ma c’è da tenere a mente che è molto grande e dunque con parecchie offerte per tutte le tasche.

SKOPELOS – E’ la più economica delle quattro delle Sporadi è molto grande, molto verde e molto accogliente e qui è stato girato il film Mamma Mia! L’iconica Agios Ioannis con il suo spettacolare strapiombo è rimasta negli occhi degli spettatori. Skopelos ha panorami mozzafiato e sistemazioni a buon mercato, ma poche spiaggia di sabbia.

Le isole del Golfo Saronico: le low cost della Grecia

Praticamente snobbate dal turismo internazionale, molto coccolate invece dal turismo greco. D’altronde sono facili da raggiungere da Atene, distano poco anche per un weekend mordi e fuggi e soprattutto sono economiche e bellissime. Hydra la più famosa, appena un’ora e mezza di aliscafo da Atene, attira i vip locali e non spicca dunque per prezzi bassi.

EGINA – Vi offre uno spaccato di autentica Grecia. Vicinissima ad Atene tanto da mantenere con la capitale un rapporto strettissimo. E’ la meta prediletta degli ateniesi e vanta belle spiagge come Agia Marina, pittoreschi villaggi di pescatori e una vita notturna piuttosto scatenata.

Come risparmiare in vacanza in Grecia

La Grecia è una meta economica, ma è probabile che scorrendo i prezzi dei voli per le isole greche ad agosto tanto low cost la Grecia non vi sembrerà. E’ da tenere in mente infatti che le isole greche più facili da raggiungere, ovvero quelle con aeroporto, sono anche le più costose e in alta stagione soprattutto. Vale infatti la regola che più l’isola greca sia difficile da raggiungere, più sia sconosciuta al turismo di massa meno costerà.

Le isole più economiche sono dunque quelle più fuori dai radar turistici e questo vale soprattutto ad agosto quando i prezzi salgono. Andare nelle isole frequentate dai vacanzieri greci e non da quelli internazionali vi farà risparmiare parecchio sul budget finale. E badate bene che le isole più belle sono spesso proprio quelle più economiche.

Se volete muovervi in aereo date un’occhiata alle isole greche con aeroporto che gestiscono solo voli interni, così dall’Italia farete scalo ad Atene o a Salonicco e poi da lì verso la vostra meta. Considerate che un volo per Atene rispetto a un volo diretto per Santorini, per dire una delle più famose, costa notevolmente di meno. L’alternativa all’aereo interno è ovviamente il traghetto che per alcune isole più lontane può diventare impegnativo.

Altro aspetto è la grandezza dell’isola. In isole come Creta o Rodi o anche Corfù si trovano alloggi per tutte le tasche e non è possibile definirla costosa.

Per andare in vacanza in Grecia e risparmiare scegliere l’isola giusta è fondamentale, così come prenotare in anticipo e altre accortezze che vi faranno spendere poco. In ogni caso sappiate, e fatevi rincuorare da ciò, che la Grecia vale ogni euro speso.