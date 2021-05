Tutti adorano la Grecia. Ma qual è il costo di una settimana di vacanza in Grecia in estate? I prezzi e come risparmiare

La Grecia è una destinazione amatissima per le vacanze estive ed è da sempre considerata una meta poco costosa. Ma poco costosa quanto? Ovvero qual è il costo di una settimana di vacanza in Grecia in estate? Magari ad agosto? Quando si parla di andare in vacanza fra costumi da mare e sogni di relax bisogna infatti anche considerare il budget economico.

Con l’apertura dei confini della Grecia datata 15 maggio, e la ripresa dei voli da inizio giugno, chi vuole andare in vacanza in Grecia ha già iniziato la ricerca per le offerte migliori per non spendere un patrimonio.

Quanto si spende per una vacanza in Grecia

La Grecia è fondamentalmente una meta low cost, ma dipende dal tipo di vacanza che si decide di fare. Perché potrebbe anche costare un’occhio della testa. Il costo per una settimana di una vacanza in Grecia è influenzato infatti da alcune variabili.

dipende dall’isola

dal periodo

dal costo del volo

dall’alloggio

Scegliere l’isola greca giusta per risparmiare

La destinazione ossia quale isola si sceglie incide molto sul prezzo. Si è consapevoli, infatti, che andare nelle isole greche più esclusive e rinomate inciderà in modo considerevole sul prezzo, rispetto allo scegliere mete poco turistiche e low cost ma ugualmente affascinanti.

Se volete risparmiare scegliete le isole dove vanno soprattutto i greci in vacanza. Si tratta di isole bellissime, con tutti i servizi, ma senza la folla e con prezzi molto più abbordabili.

Quando andare in Grecia

Il periodo scelto, alta o bassa stagione, influirà enormemente sul prezzo finale della vostra settimana di vacanza in Grecia. Agosto è il mese più costoso soprattutto nella settimana centrale. A fine agosto costano di più i voli di ritorno (e meno quelli di andata).

La Grecia ha un clima meraviglioso e nelle isole l’estate inizia presto e finisce tardi. Già a maggio si può andare in spiaggia e fino a ottobre ci si può fare il bagno. Giugno e settembre sono i mesi migliori ed economicamente più vantaggiosi per andare in Grecia.

Dove dormire per una settimana di vacanza

Altro elemento che fa variare completamente il costo di una vacanza di una settimana in Grecia è il tipo di alloggio. L’offerta delle strutture ricettive è ampia anche nelle isole più piccole: si va dal campeggio all’hotel di lusso. L’opzione prevalente è quella delle camere in affitto che risulta essere anche il giusto compromesso.

Nelle isole più blasonate potreste trovare anche hotel che chiedono 2000 euro per una notte (come lo spettacolare Danas Villas di Santorini con la piscina in camera) o sui 1000 euro altri hotel di Mykonos. Ma anche nella stessa isola potete trovare soluzioni a 50 euro a notte. E se siete in gruppo la soluzione più economica è quella di affittare un’intera casa.

Come andare in Grecia

Sul costo della vostra settimana di vacanza in Grecia poi, andrà ad incidere anche il volo scelto o il traghetto e la compagnia scelta. Sappiamo che Ryanair ha in attivo molte offerte interessanti ma vi consigliamo di tenere d’occhio anche le altre compagnie. Se invece vuoi salpare su un traghetto, sarà il tipo di nave scelta, il tipo di sistemazione ed ovviamente la destinazione ad incidere.

Sui voli e i traghetti la prenotazione fatta con dovuto anticipo porta un notevole risparmio. Prenotare un volo a fine luglio per metà agosto per Santorini può costarvi davvero molto caro. Se volete risparmiare oltre a giocare d’anticipo scegliete mete insolite, orari e giorni scomodi (ad esempio tornate il lunedì anziché la domenica e non partite di sabato), e siate flessibili e pazienti.

Cene fuori e ristoranti in Grecia

Per quanto riguarda il mangiare, in Grecia il cibo sarà l’ultima delle preoccupazioni per il budget! Sia nelle città che nelle isole, le soluzioni a buon prezzo sono infatti moltissime. Non mancano i ristoranti più costosi, ma la maggior parte delle soluzioni è a buon mercato.

Nelle piccole taverne, per fare un esempio, si riesce a mangiare con poco più di 10 euro che divengono una ventina nelle isole. La salvezza? Il cibo da strada come pita farcite o gyros allo spiedo.

Quanto costa una vacanza in Grecia

Ma se uno non vuole spendere tanto, ma non vuole nemmeno dormire in campeggio, è disposto ad alzarsi presto per prendere il primo volo, ma senza troppi scali, quanto spende per una vacanza in Grecia? Abbiamo fatto i conti per stimare il costo medio per una vacanza di una settimana in Grecia a giugno, luglio, agosto e settembre in una stanza doppia in un hotel 3 stelle.

Il prezzo di una settimana in Grecia a giugno

La bassa stagione che ha inizio da fine maggio ed inizio giugno è il periodo più conveniente. Quindi puoi approfittare dei prezzi più bassi per andare su un’isola, di solito costosa, come Mykonos. Scegliendo di partire, ad esempio, la prima giornata di giugno, il prezzo dell’aereo si aggira intorno alle 60 – 70 euro mentre un alloggio in un hotel di medio livello, il costo base è di 50 euro a notte (per due persone). Per un totale di poco più di 400 euro. Ottimo per una vacanza nella famosa isola.

E se cambiate isola e scegliete Egina, vicino e facilmente raggiungibile da Atene il prezzo in un hotel 3 stelle per una settimana è di 250 euro per una doppia! Vale a dire 125 euro a testa, aggiungendo il volo fino ad Atene 60 euro a/r, con meno di 200 euro avete la vostra vacanza in Grecia, pasti esclusi!

Quanto si spende per una settimana in Grecia a luglio

Se si vuole partire a luglio, il prezzo salirà un pochino. Non tanto per l’aereo, che sembra mantenere dei prezzi standard abbastanza bassi: dai 40 euro con Ryanair, ad esempio, quanto per il pernottamento. Prendendo come destinazione Corfù o Santorini, i prezzi sono compresi tra i 500 euro ai 600 euro per una settimana in hotel a tre stelle. Magari risparmiare con l’aereo, vi permetterà di godervi un albergo a un costo un po’ più alto.

Il prezzo di una settimana in Grecia ad agosto

La tua intenzione è invece una vacanza culturale? Se non ti piacciono spiagge affollate e strutture strapiene, perché non visitare Atene, la culla della civiltà greca. Una settimana ad Atene ha un costo davvero contenuto. Prendendo in considerazione il periodo di ferragosto, il volo può costare solamente 80 euro prenotando con anticipo. Il soggiorno, in alberghi modesti con colazione inclusa, oscilla tra i 250 euro e 400 euro, a seconda della posizione. Con meno di 500 euro, pasti esclusi, potrai vivere una vacanza in una delle città più antiche del mondo.

Nelle isole invece il costo nel periodo di agosto sale. I voli per Santorini dall’Italia andata e ritorno si aggirano intorno ai 220 euro. Il soggiorno di una settimana ad agosto in un hotel di lusso costa intorno ai 5 mila euro, mentre in un hotel 3 stelle o in un appartamento di pari livello i prezzi variano dai 700 ai 1000 euro. Dunque una settimana a Santorini ad agosto costa circa 1000 euro, pasti esclusi.

Basta però cambiare isola per trovare prezzi decisamente più bassi. Ad Hydra ad esempio la stessa settimana di Ferragosto i prezzi per un stelle scendono fra i 400 e i 700 euro. Un bel risparmio.

Il costo di una settimana in Grecia a settembre

Settembre è un mese in cui il clima è ancora estivo sulle isole greche, ma i prezzi scendono notevolmente. A Rodi una delle isole più grandi che offre innumerevoli sistemazioni davvero per tutte le tasche, una settimana in un hotel 3 stelle o in un affittacamere costa mediamente sulle 300 euro, con offerte addirittura a 180 euro per 6 notti!

Nell’isola di Paros nelle Cicladi i prezzi si aggirano intorno ai 200 con hotel a 4 stelle a 500 euro per una settimana.

I voli per Rodi costano intorno ai 200 euro a/r e a settembre si rischia di non trovare voli diretti. Paros invece va raggiunta con il traghetto da Atene. Il costo dall’Italia (brindisi-Atene-Paros) è di circa 150 euro a/r. Dunque con 400 euro potreste trascorrere la vostra settimana di vacanza in Grecia a settembre.

Una settimana di vacanza in Grecia in estate dunque può costarvi poco come moltissimo, dipende dalle vostre scelte e quando prenotate. Se volete potete risparmiare: basta non seguire la massa! La Grecia offre soluzioni per tutti!