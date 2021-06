Benedetta Rossi, le ricette per l’estate 2021: le novità da non perdersi

Benedetta Rossi torna in televisione con delle ricette estive e la nuova stagione di Fatto in Casa Per Voi.

Tutti amano Benedetta Rossi! La cuoca televisiva di Fatto in Casa Per Voi, finalmente è tornata e da oggi, sabato 5 giugno, alle 14.45 va in onda la nuova stagione del programma con tantissime ricette per l’estate 2021. La food star si era presa un po’ di tempo per se stessa ed era sparita dalle scene. Non però dal palinsesto televisivo dove, invece, continuava a farla da padrona con tantissime repliche delle sue puntate di Fatto In Casa Per Voi più famose e apprezzate.

Il ritorno in casa di Bendetta Rossi e le nuove ricette

Da oggi abbiamo di nuovo le porte aperte della cascina dove vive Benedetta Rossi nelle Marche. Entriamo ancora una volta nella sua cucina e siamo pronti a cucinare con lei tantissime ricette. Piatti tipici della tradizione, ma soprattutto tanti piatti estivi che si possono mangiare anche freddi e quindi sono perfetti per essere portati anche al mare e in vacanza!

Novità e conferme nella nuova stagione di Fatto in Casa Per Voi

Anche in questa edizione di Fatto in Casa Per Voi di Benedetta Rossi troveremo tantissime storie legate alla sua vita di tutti i giorni e torneranno anche alcuni personaggi storici che ci hanno accompagnato nelle precedenti edizioni. A cominciare dal marito Marco, passando per un nuovo amico a 4 zampe che terrà compagnia a Benedetta Rossi quando non sarà in cucina. Ma vedremo anche i genitori della cuoca, i figli degli amici e il personal trainer. Quest’ultima è una figura nuova che aiuterà Benedetta e Marco a tenersi in forma per “eliminare” le calorie prese mangiando tutti i piatti e le gustose ricette realizzate nell’ambito di Fatto in Casa Per Voi.



Dove vedere Fatto in Casa Per Voi di Benedetta Rossi

La nuova stagione sarà composta da 9 episodi da 30 minuti e li potrete vedere sul Canale 33, Food Network.