Fulvio Marino: dove sono i negozi della spalla di Antonella Clerici?

Come e dove acquistare i prodotti per la panificazione di Fulvio Marino, l’esperto panificatore di Antonella Clerici a “È sempre Mezzogiorno”.

Ogni giorno vediamo assieme a Antonella Clerici l’esperto panificatore Fulvio Marino. Classe 1985 è membro di una famiglia storica di mugnai ed esperti di farine. Avrete sentito nominare infatti le farine Marino che, dal 1956, vengono realizzate e prodotte in Italia andando a conquistare anche il mercato estero. Ma se volessimo provare i prodotti di Fulvio Marino, spalla ormai storica di Antonella Clerici, come potremmo fare?

L’idea di fare pane su Instagram di Fulvio Marino

Fulvio Marino durante svariate interviste ha raccontato che durante il lockdown ha deciso di iniziare a mostrare ai followers come panificare e come usare in modo corretto le farine. Del resto tutti abbiamo ingannato il tempo in cucina e Fulvio stesso ha ricevuto tante chiamate da amici e parenti che gli chiedevano consigli su come fare il pane. Così su Instagram ha mostrato ai fan le tecniche che si utilizzano da generazioni nel suo Mulino Marino, l’azienda di famiglia che si trova nelle Langhe.



Dove acquistare le farine di Marino

Proprio in quel periodo ha contattato Antonella Clerici ed è poi entrato nello staff di È sempre Mezzogiorno con la rubrica Il Pane Quotidiano. Per provare le sue farine basta andare sullo shop online di Mulino Marino dove i soggetti privati possono acquistare farine di grano tenero e duro, farine speciali, farine di mais, la pasta, semi di frutti e legumi, ma anche del merchandise dell’azienda. Ma non solo, si possono anche trovare i prodotti di Fulvio Marino su Amazon e su diversi negozi online. Insomma, fare il pane con i prodotti dell’esperto panificatore collega di Antonella Clerici non è mai stato così semplice grazie al mondo degli e-commerce!

Certo, per usare al meglio i prodotti di Fulvio Marino il consiglio è quello di seguire le sue ricette e le sue indicazioni che si trovano sul sito, sul suo profilo Instagram e su tutti i canali social legati a lui e al mondo di Mulino Marino.