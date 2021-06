Andrea Damante e l’omaggio alla Sicilia su Instagram in un video emozionante e pieno di spiritualità.

Sono molti i vip che in questi giorni hanno deciso di andare in vacanza e di godersi le bellezze del nostro Paese. Fra questi, Andrea Damante. L’ex tronista di Uomini e Donne e ex fidanzato di Giulia De Lellis, è andato in vacanza alcuni giorni in Sicilia, sua patria natale, e ha mostrato in un video le bellezze del mare e di questa meravigliosa terra.

Andrea Damante in vacanza in Sicilia

La Sicilia è una meta molto interessante per le vacanze estive. Quest’anno visto che la ripartenza post Coronavirus sembra essere molto più intensa rispetto al 2020, i viaggi e il turismo sta riprendendo vigore. Complice la campagna vaccinale sono molti i vip che sono partiti per le vacanze anticipate godendosi il mare di giugno e mete, come la Sicilia, ancora non prese d’assalto. Ecco allora che Andrea Damante, che è nato a Gela, con le sue foto e i suoi video ha fatto sognare i fan.

Damante su Instagram: “Grazie vita, grazie per questi giorni felici”

Andrea ha postato un video su Instagram in cui mostra la bellezza di un tramonto sul mare di Sicilia e la didascalia che accompagna le immagini è un ringraziamento alla vita e alla bellezza della natura: “Grazie Vita , grazie per questi momenti, per questi giorni felici – scrive Damante su Instagram – Grazie per avermi fatto crescere, grazie per questa fantastica terra e per la sua energia, grazie per essere tornata più bella che mai!“. Parole importanti e piene di spiritualità. Del resto il video è semplice, ma intenso. Si vede Andrea Damante di spalle con le braccia aperte verso il sole e il mare. Come a voler raccogliere tutta l’energia e la potenza della natura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da D A M A (@andreadamante)

Questa in Sicilia non è stata l’unica vacanza e l’unico viaggio di Andrea Damante. Più di un mese fa era stato in Repubblica Domenicana – dove oggi si trovano Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli – in compagnia della sua fidanzata, Elisa Visari. Anche in questo caso le foto valevano più di mille parole e la voglia di tornare alla normalità e tornare a viaggiare ha travolto tutti i fan!

E voi? Avete già prenotato le vostre vacanze?