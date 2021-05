Il biglietto comprato per un volo Alitalia non sarà più valido per la nuova compagnia aerea Ita.

Mentre si concretizza l’accordo tra Bruxelles e il governo italiano per la soluzione dell’infinita crisi di Alitalia e il passaggio alla nuova compagnia Ita (Italia Trasporto Aereo), arrivano pessime notizie per i clienti che hanno acquistato biglietti per i prossimi mesi.

Secondo indiscrezioni di stampa, quando sarà formalizzato il passaggio alla nuova compagnia aerea, previsto per l’estate, i biglietti già acquistati con Alitalia non saranno validi per Ita. Un duro colpo per tutti i clienti Alitalia. Ecco che cosa bisogna sapere.

Biglietto Alitalia non più valido con Ita

La notizia è stata anticipata da Agi: chi ha acquistato un biglietto aereo con Alitalia non potrà utilizzarlo con la nuova compagnia Ita che prenderà il suo posto. È la doccia fredda che arriva per i clienti Alitalia dopo l’accordo raggiunto ieri a Bruxelles tra la Commissione Europea e il governo italiano per trovare una soluzione definitiva alla compagnia aerea in crisi.

Tra i principi alla base dell’accordo per salvare la compagnia e parte dei posti di lavoro (comunque con tagli agli stipendi e licenziamenti) c’è la discontinuità economica. Ita non potrà essere una nuova Alitalia ma con un nome diverso. Per questo i biglietti della vecchia compagnia aerea non saranno più validi. I clienti potranno solo ricevere un rimborso, se lo riceveranno. Le casse della compagnia aerea, infatti, non sarebbero in grado di rimborsare tutti. Una beffa per i clienti.

Nel frattempo, la nuova compagnia aerea che prenderà il posto di Alitalia dovrà predisporre il nuovo business plan in conformità con quanto pattuito nell’accordo con la Commissione Ue. È stata già annunciata una forte riduzione del servizio di trasporto, con tagli alle rotte servite finora da Alitalia e conseguentemente della flotta. Una misura che comporterà un’inevitabile taglio dei dipendenti.

Non solo, per poter decollare, la compagnia Ita dovrà presentare una richiesta di licenza operativa. Proprio come una nuova compagnia aerea.

Perché i biglietti non saranno validi

A causa di queste formalità e secondo le previsioni, i voli di Ita non partiranno prima del mese di agosto. Chi aveva già acquistato un biglietto con Alitalia per quel periodo non potrà volare con la nuova compagnia. I biglietti emessi da Alitalia e il programma di fidelizzazione MilleMiglia, infatti, non potranno passare alla nuova compagnia Ita, precisa Agi.

La spiegazione sta nel fatto che il passaggio dei biglietti alla nuova compagnia determinerebbe quella continuità economica che invece è stata esclusa nell’accordo con Bruxelles. I consumatori, invece, potranno ricevere un rimborso del biglietto o un risarcimento economico. Più difficile la gestione del programma di fidelizzazione MilleMiglia. Forse il programma sarà messo all’asta, ma senza la partecipazione di Ita.

Nonostante la promessa, tuttavia,il rimborso potrebbe essere non sicuro. Il Corriere della Sera ha stimato circa 200 milioni di euro di biglietti da imborsare, a fine settembre. Denaro che nelle casse di Alitalia al momento non c’è.

