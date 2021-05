Tempo di mare e d’estate, soprattutto di vacanze da organizzare sulle isole Covid free italiane, che finalmente possono tornare ad accogliere turisti in tutta sicurezza. Vediamo quali sono e le loro caratteristiche.

Molte isole in Italia sono già diventate Covid free, grazie all’operazione vaccini di massa iniziata nei primi giorni di maggio. Ecco che, così, le piccole popolazioni delle isole italiane sono state vaccinate al completo, per rendere la ripartenza turistica più agevole e sicura.

Bellezze ed eccellenze del nostro Paese, le isole italiane sono delle vere e proprie perle da non perdere, soprattutto nel periodo estivo. Vediamo nel dettaglio quali sono le principali e cosa offrono ai vacanzieri.

Le isole Covid free in Italia: dove andare in vacanza

Quest’estate c’è ancora più voglia di viaggiare nell’aria, dopo un altro anno difficile e pieno di restrizioni, ecco perché le isole Covid free in Italia diventano meta molto ambita da turisti italiani e non.

Sono davvero tante le isole del nostro Paese, in questo articolo vi consiglieremo le più belle, con spiagge da sogno, paesaggi caratteristici e buon cibo, per una vacanza perfetta.

Capri, una bellezza del Golfo di Napoli

Capri è stata una delle prime isole covid free d’Italia. Quest’isola è di una bellezza spettacolare, tanto da essere stata immortalata nelle opere di Omero come il luogo in cui Ulisse sfuggì alle voci mortali delle sirene. Tra le sue meraviglie naturali, ville affascinanti e negozi di lusso, Capri attira continuamente turisti da tutto il mondo.

Gli enormi faraglioni sono il simbolo dell’isola, che nasconde misteriose grotte come la famosa Grotta Azzurra. Molte delle bellezze naturali dell’isola si trovano nei pressi di Anacapri, alle pendici del Monte Solara. Imperdibile una passeggiata a Capri centro, con una sosta nella mitica piazzetta.

Per arrivare sull’isola di Capri ci sono diversi traghetti e aliscafi in partenza dal porto di Napoli, ma è possibile arrivarci anche dalla più vicina Sorrento.

Ischia, terme e mare sull’isola partenopea più grande

Anche ad Ischia si è in procinto di finire le vaccinazioni di massa, per iniziare la stagione turistica alle porte.

Il paesaggio di Ischia è una miscela seducente di montagne, sorgenti termali e vigneti vulcanici, oltre ai circa 40 chilometri di costa che ospitano bellissime spiagge. Molto conosciuta per i bagni termali, quest’isola partenopea è infatti visitata tutto l’anno per questa caratteristica, da chi ha bisogno di cure specifiche o semplicemente da chi ama il relax.

La città di Sant’Angelo ha una zona pedonale e un’atmosfera elegante, con negozi, ristoranti e caffè con vista sul Mar Tirreno. Da qui è possibile esplorare i vicini parchi termali e la spiaggia Le Fumarole, con i suoi getti di vapore che tradiscono l’attività vulcanica sottostante. Chicca di Ischia è poi il Castello Aragonese, dimora medievale sito su un’isolotto sul versante orientale dell’isola.

Per arrivare a Ischia basta prendere un traghetto o un aliscafo dal porto di Napoli, che impiegano massimo un’ora per arrivare al porto dell’isola.

Procida, splendida e tranquilla

Ancora nel Golfo di Napoli abbiamo Procida, un luogo piacevolmente fuori dal mondo, frequentato meno delle due isole precedenti ma splendido allo stesso modo.

Spesso usata come uno splendido sfondo per i film, Procida oltre al mare cristallino offre splendidi panorami e strade caratteristiche. Con un miscuglio di edifici colorati che precipitano nel mare color smeraldo e numerosi punti panoramici per panorami incredibili, non è possibile non visitarla almeno una volta nella vita.

Il porto accoglie i turisti, ospita un vivace porto turistico pieno di luoghi pittoreschi e ristoranti. A vegliare sul porto di trova la Terra Murata, un insediamento storico con una fortezza e un monastero. Il lungomare della Corricella, poi, è un posto iper romantico, con i pescherecci dondolanti e un tramonto meraviglioso.

Ponza, l’isola della dolce vita romana

Anche le isole laziali diventano Covid free, come Ponza, rinomata per la sua vita mondana e e per il suo mare blu.

Per esplorare l’isola, il modo migliore è sicuramente via mare, con barca a vela o yacht, per scoprire al meglio tutti i segreti e gli scorci che Ponza riserva ai suoi visitatori. Ci sono, ovviamente, alcune spiagge ma sono sempre precedute da tanti scalini e in estate sono davvero piene di turisti.

Tra i luoghi più belli di Ponza vi segnaliamo: Cala Lucia Rosa, Cala dell’Acqua, Chiaia di Luna, Cala Fonte e Palmarola. Inoltre, rovine romane e tombe rupestri sono visibili in diversi posti dell’isola, evidenziando una storia lunga e intrigante.

Isola d’Elba, un paradiso che guarda la Toscana

Una delle isole toscane più belle è, sicuramente, l’Isola d’Elba. l’Elba è la terza isola più grande d’Italia e, come tutti sappiamo, una volta ha fornito un rifugio sicuro per Napoleone durante il suo esilio nel 1814. La storia qui ha molta importanza: lo dimostrano infatti i musei, le fortezze e le maestose residenze napoleoniche da esplorare.

Ovviamente, ci sono splendide spiagge e attività all’aperto che attirano visitatori da tutto il mondo. Cavoli, ad esempio, è il luogo ideale per chi ama le feste e il divertimento, ma anche la bella Porto Ferraio e con il suo centro storico, e Porto Azzurro.

Tante le spiagge meravigliose, come la spiaggia della Padulella, la spiaggia delle Ghiaie, la spiaggia di Sansone e la spiaggia dell’Innamorata tra quelle più belle.

Le isole Eolie, vanto della Sicilia

Da qualche settimana è iniziata anche per le isole Eolie il piano vaccinale per renderle Covid free al più presto.

Un profondo mare intenso e blu circonda l’arcipelago vulcanico della Sicilia, dove ci sono le famose isole di Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Panarea, Salina e Stromboli. Sette isole, due vulcani attivi e fumarole su quasi ogni isola, una storia che inizia prima ancora che le 4 secolo a.C.

Ognuna ha le sue peculiarità distintive, ma tutte sono stupende e imperdibili allo stesso modo. Anche per quanto riguarda le Isole Eolie, affittare una barca o passare una settimana in barca a vela è la cosa migliore per poterle vedere tutte e godersi le loro bellezze a pieno.