Dove andare per risparmiare nell’estate 2021. Qual è la meta mare europea più economica, la spiaggia low cost dove andare

In piena estate avere una spiaggia bellissima, un mare cristallino, servizi e divertimenti e per di più pagare poco sembra impossibile. Invece non lo è. A patto ovviamente di scegliere il posto giusto, ovvero una meta mare economica.

In Europa c’è una località che è la più economica di tutto il Continente, anche a Ferragosto. Un posto bellissimo dove poter trascorrere le vostre vacanze per l’estate 2021. La meta mare più economica d’Europa è Ulcinj, detto anche Dulcigno, in Montenegro.

La meta mare più economica d’Europa: Dulcigno in Montenegro

Per poter risparmiare bisogna andare lì dove il turismo di massa ancora non è arrivato e i prezzi non sono quindi ancora arrivati alle stelle. E il sillogismo che un posto bello è anche caro, non vale affatto. A volte semplicemente un posto costa poco perché non è ancora conosciuto.

E’ il caso di Dulcigno, località nel sud del Montenegro che offre sistemazioni a pochissimo prezzo, belle spiagge e perfino la spiaggia più lunga di tutto l’Adriatico. La maggior parte dei turisti che visitano il Montenegro vanno nella celebre Budva, nella famosa isola di Santo Stefano o nella baia di Kotor. Posti bellissimi che sono infatti subito entrati nella top list dei viaggiatori. E i prezzi degli alberghi lo dimostrano.

Dulcigno invece ancora non è stata invasa dal turismo. Un po’ per la sua posizione non comodissima (dista 85 km dall’aeroporto di Tivat) un po’ perché meno scenografica delle altre. Ma oltre ad avere belle spiagge, un bel mare ed essere un ottimo punto di partenza per visitare le vicinanze – si può facilmente andare perfino in Albania – ha prezzi incredibilmente bassi.

Cosa vedere a Dulcigno

Ben presto il turismo di massa scoprirà questa perla del Mediterraneo, dunque è meglio sbrigarsi ad andarci ora. Ulcinj, in lingua montenegrina, si trova all’estremo sud del Paese a pochi chilometri dall’Albania. Tanto che nella città che conta poco più di 10 mila abitanti si trova la comunità albanese più popolosa del Paese.

Ed è proprio la contaminazione il tratto distintivo di questa città. Lo si vede girando per la strada ed osservando i palazzi: un affascinante crogiuolo di architetture veneziane, ottomane, romane, bizantine. Un passato perfino da covo di pirati per via della sua strategica posizione coperta dal delta del fiume Bojana.

Il centro della città si trova sulla collina ed è un incantevole susseguirsi di vicoli racchiusi dalle antiche mura e dominati dal Castello, e dove, qui e la, spuntano nel panorama i minareti. Vicino si estende la città moderna in un mix di passato e presente fra bazar della tradizione e lussuosi hotel.

Le spiagge di Dulcigno

La città à dunque piacevole da vivere, ma il pezzo forte è il mare. Spiagge bianche, mare cristallino e una natura rigogliosa che colora di verde tutto intorno.

La caratteristica del Montenegro è proprio l’unione fra montagne, degne della Svizzera, e mare. La costa è un susseguirsi di vette verdeggianti che scendono dolcemente sul mare. Inoltre a Dulcigno c’è il delta del fiume Bojana: si crea così un ulteriore ambiente naturale incontaminato.

Le spiagge da vedere a Dulcigno sono:

Velika Beach

Ada Bojana Beach

Valdanos Beach

Mala Plaza Beach

Velika Beach, la lunga spiaggia dell’Adriatico

Appena fuori dalla città si estende la spiaggia più lunga dell’Adriatico: ben 13 km ininterroti di sabbia. Si tratta di Velika Plaza, Long Beach, dove troverete stabilimenti attrezzati e un’offerta davvero diversificata fra discoteche, un villaggio per nudisti, spiagge tranquille e per sole donne musulmane con jihab. Ma soprattutto troverete un’acqua cristallina.

Ada Bojana, cullata dall’acqua

Fra fiume e mare si trova la spiaggia di Ada Bojana. E’ proprio infatti sul delta del fiume Bojana, sull’isolotto, che si trova questa spiaggia di sabbia bianca e mare azzurro. Intorno qualche ristorante e qualche alloggio. Più a sud la spiaggia riservata ai naturisti. Una delle spiagge più tranquille di tutto il Montenegro.

Valdanos Beach, la spiaggia fra i monti

A Nord della città si trova questa spiaggia racchiusa in una baia. Un’insenatura fra i monti verdissimi in cui spicca l’azzurro del mare. La spiaggia è di piccole pietre e si arriva facilmente in auto. Unica pecca è che essendo un’insenatura le correnti possono trasportare detriti sulla spiaggia e il mare non essere in queste occasioni particolarmente pulito. Ma se non c’è maltempo questa è un’oasi di tranquillità.

Mala Plaza Beach

E’ la spiaggia della città e va bene se cercate servizi e comodità. La vicinanza con il porto non rendono l’acqua cristallina, così come la posizione che la rende particolarmente affollata. Va bene per una giornata con i bimbi quando non si ha voglia di guidare o in bassa stagione quando c’è poca gente e si può godere del bel panorama. Altrimenti via verso Velika o alla scoperta delle spiagge del Montenegro.

Quanto costa una vacanza a Dulcigno in Montenegro

Dulcigno dunque può offrirvi belle spiagge, divertimenti e locali. Ma a che prezzo? Bassissimo. Prezzi del genere non si trovano in tutta Europa in pieno agosto. Ed è questo che rende Dulcigno la meta mare più low cost d’Europa.

Un appartamento tre stelle, con recensione ‘ottimo’ su Booking, composto da salone, cucina, bagno, camera e balcone vista mare costa per una notte, e precisamente la notte più cara dell’anno ossia fra il 14 e 15 agosto, appena 22 euro!

Una camera per due persone in un delizioso hotel appena fuori dal centro con parcheggio privato e giardino, con votazione di favoloso, costa appena 19 euro! Se si vuole la vista montagna o balcone appena 22 euro!

Volete qualcosa di più? Bene c’è il Residence Apart-Hotel 4 stelle a due passi dalla spiaggia di Velika che offre una camera matrimoniale in un monolocale ad appena 51 euro! Oppure l’Hotel Ajana un altro 4 stelle, voto su boooking Eccellente, dove una doppia con colazione inclusa costa 57 euro!

Non mancano anche soluzione più costose con hotel che offrono anche l’idromassaggio vista mare, piscina e altri servizi luxury. I prezzi possono arrivare anche a 180 euro a notte. Ma per un cinque stelle nella notte di Ferragosto non è comunque una cifra eccessiva.

Andare al mare anche in alta stagione senza spendere tanto è dunque possibile. Ulcinj, ossia Dulcigno, offre tutto quello che serve per una bella vacanza e vi dà l’opportunità di conoscere un bellissimo Paese. La meta mare più low cost d’Europa vi aspetta!