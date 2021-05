Se volete rilassarvi dovete per forza scegliere una di queste mete

Volagratis ha stilato una classifica delle mete al top per andare al mare a giugno e divertirsi.

Giugno 2021: questo mese è per molti sinonimo di vacanze, divertimento e prime abbronzature. Soprattutto se avete il Green Pass e potete muovervi liberamente per l’Italia. Se avete preso ferie in questo periodo dell’anno probabilmente vi starete chiedendo quali sono le destinazioni migliori per una vacanza e grazie a Volagratis.com, ecco la classifica con le 10 mete di mare italiane più adatte per viaggiare a giugno senza rinunciare a divertimento, mare e anche intrattenimento low cost.

Dove andare al mare a giugno in Italia

Vediamo allora insieme, secondo Volagratis quali sono le prime 5 mete al top per una vacanza al mare a giugno:

Numana: nella Riviera del Conero si trova questa straordinaria cittadina con tanto di Bandiera Blu, siti archeologi pazzeschi e la possibilità di regalarsi una vacanza tra mare, divertimento e cultura senza spendere troppo. Palinuro: altra meta considerata al top da Volagratis è senza dubbio Palinuro nel Parco Nazionale del Cilento. Questa è una zona meravigliosa con grotte marine, meraviglie naturali e una mare pazzesco che vi farà sembrare di essere alle Maldive quando invece siete ad un passo da casa. Tropea: per giugno, secondo Volagratis e moltissimi turisti, questa è una delle destinazioni in assoluto più interessanti da scoprire. Potrete dedicarvi al mare, allo sport, al divertimento… il tutto immersi in alcune località e contesti meraviglioso della nostra penisola. Inoltre qui a Tropea potrete dedicarvi anche allo sport! San Vito Lo Capo: ci trasferiamo in Sicilia e qui troviamo una destinazione che secondo Volagratis, ma anche secondo i tanti che la conoscono, è meravigliosa. Qui potrete tuffarvi in un mare cristallino e allo stesso tempo dedicarvi all’arrampicata visto che qui c’è uno dei comprensori più grandi d’Italia. Policoro: dedicarsi al mare e al birdwatching è un’attività rilassante perfetta per il mese di giugno. Qui, infatti, potrete godere dell’oasi WWF di Policoro Hearklea e della Riserva Naturale Orientata per una vacanza di giugno veramente meravigliosa.

Queste sono dunque cinque destinazioni di mare pazzesche per godersi un po’ di relax e ritrovare la pace dopo mesi e mesi di difficoltà. E voi? Avete già prenotato per le vacanze?

