Non siamo alle Hawaii, ma in Italia e questa è la spiaggia dei Conigli a Lampedusa, una bellezza unica nel suo genere.

La spiaggia dei Conigli è la più bella di Italia e una delle più belle di tutta Europa! Un riconoscimento pazzesco per un arenile che vi farà crede di essere alle Hawaii e invece siamo nel nostro Bel Paese, precisamente a Lampedusa. Quest’isola, troppo spesso collegata solo alla questione migranti, va riconosciuta per le sue bellezze naturali uniche al mondo, proprio come nel caso della Spiaggia dei Conigli.

Dove si trova la Spiaggia dei Conigli

Se avete deciso che la Spiaggia dei Conigli sarà la vostra prossima meta per le vacanze estive sappiate che si trova sull’Isola dei Conigli in Sicilia a Lampedusa, nello specifico nella parte a sud-ovest dell’Isola. Una volta arrivati qui vi troverete davanti ad uno scenario da sogno che si trova a pochi passi da casa. Le acque del suo mare sono cristalline e le spiagge bianchissime quasi come fossimo alle Hawaii!

Storia e origine del nome della Spiaggia dei Conigli

L’origine del nome dell’Isola dei Conigli è controversa: alcuni pensano che il nome sia collegato alla storia dell’ammiraglio Smith che nel 1842 nelle sue carte nautiche la indicò come Rabit Island. Con il passare del tempo il nome fu tradotto erroneamente con Rabbit Island che significa appunto Isola dei Conigli.

Molto probabilmente Rabit in origine era un termine di origine araba che racchiudeva il significato di “legame”, probabilmente quello dell’isola con la costa di Lampedusa. Per altri invece il nome è legato al fatto che, un tempo, una colonia di conigli abbia raggiunto l’isola.

Spiaggia dei Conigli meta top per le vacanze estive

La spiaggia dei Conigli è quindi una bellissima location che merita di essere vista almeno una volta nella vita. Sebbene sull’isola non vi sia che natura incontaminata e selvaggia, andare al mare in questa particolare location è un’esperienza straordinaria. Tuffarsi nelle acque cristalline dell’Isola dei Conigli e dell’omonima spiaggia trasformerà una semplice vacanza in un viaggio indimenticabile.

Insomma, per questa estate 2021 pare proprio che non vi siano molti dubbi sul dove trascorrere le ferie!