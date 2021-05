Finale Eurovision Song Contest 2021: come e dove vederla, tutta Italia tifa Maneskin. Le nfo utili.

Ci siamo, questa sera è la finale dell’Eurovision Song Contest 2021 che si svolgerà a Rotterdam. C’è grande attesa per la competizione tra Paesi partecipanti che lo scorso anno è mancata a causa della pandemia, sostituita a un concerto collettivo a distanza.

Sul palco per l’Italia saliranno i Måneskin, i giovanissimi rocker romani vincitori dell’ultima edizione del Festival di Sanremo ed è proprio con il brano vincitore del festival, “Zitti e buoni“, cantato in italiano, che rappresenteranno i colori dell’Italia sul palco dell’Eurofestival. E c’è chi li dà già per favoriti.

Intanto, ecco tutto quello che dovete sapere su quando, come e dove vedere la finale di questa sera.

Finale Eurovision Song Contest 2021 con i Maneskin: come e dove vederla

L’Eurovison Song Contest, conosciuto anche come Eurofestival, ha acquisito negli anni un numero crescente di pubblico televisivo in Italia, tanto da essere trasmesso sui canali principali della Rai. Vedremo la finale questa sera in diretta, in prima serata, su Rai 1 alle 20.40. Per la televisione italiana la gara sarà presentata e commentata da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio.

La finale dell’Eurovision sarà trasmessa in contemporanea anche su Rai Radio 2, inoltre, come tutti i programmi Rai, sarà visibile in live streaming su RaiPlay.

C’è grande attesa per la gara di questa sera. Si torna alle competizione e con le esibizioni dal vivo, dopo lo stop dello scorso anno a causa della pandemia. La manifestazione si terrà ancora in Olanda, a Rotterdam, dove lo scorso anno al posto della gara si è tenuto un altro evento canoro, con la partecipazione a distanza dei cantanti e la chiusura con una sentita e toccante esibizione collettiva sulle note di “Love Shine a Light“, brano con cui Katrina & The Waves vinsero l’edizione 1997 del Festival.

L’Eurovision si svolge nel Paese del vincitore dell’anno precedente. Nel 2019, l’ultima gara, vinse Duncan Laurence, olandese, strappando la vittoria al nostro Mahmood che presentò “Soldi“, il brano comunque ottenne un grande successo di pubblico.

Quest’anno l’Italia ha qualche chance in più di vincere, con i fortissimi Måneskin che sono dati per favoriti dalla stampa internazionale e con una miriade di commenti entusiasti dai fan dell’Eurovision Song Contest.

Maneskin favoriti

Il video della loro esibizione live di presentazione (l’Italia va direttamente in finale) ha già oltre 3 milioni e 100 mila visualizzazioni su YouTube, con tantissimi apprezzamenti.

I Maneskin sono emozionati ma carichi e un po’ ci credono alle previsioni di alcuni esperti, soprattutto quando a farti i complimenti sono il britannico Guardian e niente meno che Little Steven (Stevie Van Zandt), il mitico chiatrrista di Bruce Springsteen, che su Twitter ha commentato con un “non male“, “not bad” il brano “Zitti e buoni”.

Come si vota e gli artisti in gara

I giovani rocker romani dovranno sfidare ben 25 partecipanti alla gara, tante sono le nazioni e in cantanti a sfidarsi. Come sempre, ciascun Paese non può votare il proprio artista ma solo quelli degli altri Paesi. Un sistema di voto che è stato fin dall’inizio la caratteristica fondante del Eurovision Song Contest.

Per votare dall’Italia è possibile mandare un sms con il codice (da 1 a 26) dell’artista scelto al numero 4754750. I Maneskin sono il numero 24, quindi si potranno votare tutti gli altri tranne questo.

La serata finale dell’Eurovision Song Contest avrà inizio alle 21.00 con la seguente scaletta:

Cipro : Elena Tsagrinou – El Diablo

: Elena Tsagrinou – El Diablo Albania : Anxhela Peristeri – Karma

: Anxhela Peristeri – Karma Israele : Eden Alene – Set Me Free

: Eden Alene – Set Me Free Belgio : Hooverphonic – The Wrong Place

: Hooverphonic – The Wrong Place Russia : Manizha – Russian Woman

: Manizha – Russian Woman Malta : Destiny – Je Me Casse

: Destiny – Je Me Casse Portogallo : The Black Mamba – Love Is On My Side

: The Black Mamba – Love Is On My Side Serbia : Hurricane – Loco Loco

: Hurricane – Loco Loco Regno Unito : James Newman – Embers

: James Newman – Embers Grecia : Stefania – Last Dance

: Stefania – Last Dance Svizzera : Gjon’s Tears – Tout l’Univers

: Gjon’s Tears – Tout l’Univers Islanda : Da∂i Freyr og Gagnamagni∂ – 10 Years

: Da∂i Freyr og Gagnamagni∂ – 10 Years Spagna : Blas Cantó – Voy A Querdarme

: Blas Cantó – Voy A Querdarme Moldavia : Natalia Gordienko – SUGAR

: Natalia Gordienko – SUGAR Germania : Jendrik – I Don’t Feel Hate

: Jendrik – I Don’t Feel Hate Finlandia : Blind Channel – Dark Side

: Blind Channel – Dark Side Bulgaria : Victoria – Growing Up is Getting Old

: Victoria – Growing Up is Getting Old Lituania : The Roop – Discoteque

: The Roop – Discoteque Ucraina : Go_A – Shum

: Go_A – Shum Francia : Barbara Pravi – Voilà

: Barbara Pravi – Voilà Azerbaigian : Efendi – Mata Hari

: Efendi – Mata Hari Norvegia : TIX – Fallen Angel

: TIX – Fallen Angel Paesi Bassi : Jeangu Macrooy – Birth of a New Age

: Jeangu Macrooy – Birth of a New Age Italia : Måneskin – Zitti E Buoni

: Måneskin – Zitti E Buoni Svezia : Tusse – Voices

: Tusse – Voices San Marino: Senhit – Adrenalina