Csaba dalla Zorza e Cortesie per gli Ospiti ci portano a scoprire un luogo pazzesco: il comune di Palestrina.

Csaba dalla Zorza è un personaggio televisivo molto amato. L’abbiamo conosciuta principalmente nel programma televisivo Cortesie per gli Ospiti, ma negli ultimi tempi è balzata agli onori delle cronache anche per la sua partecipazione come giudice di Bake Off Italia. Su Instagram però l’abbiamo vista da poco tornare operativa nel suo programma natio, ossia Cortesie per gli Ospiti e, grazie a questo, Csaba dalla Zorza ha la possibilità di visitare non solo molte case di italiani che partecipano al gioco, ma anche luoghi meravigliosi come il comune di Palestrina.

Cortesie per gli Ospiti a Palestrina

Csaba dalla Zorza ha ricominciato a registrare le puntate di Cortesie per gli Ospiti ed è andata a visitare il comune di Palestrina nella città metropolitana di Roma. Collocata lungo la via Prenestina questa zona è meravigliosa, uno scorcio verde e ricco di storia tutto da scoprire. Spesso anche gli stessi abitanti della Capitala non conoscono Palestrina e invece merita assolutamente di essere conosciuta e visitata.

“Abbiamo ripreso le registrazioni di Cortesie per gli Ospiti e ricominciamo a girare l’Italia per venire nelle vostre case! – scrive Csaba sul suo profilo Instagram e spiega come questa avventura la renda entusiasta – Sono molto felice di potervi incontrare, di conoscere le persone meravigliose che abitano il nostro bellissimo Paese”. E infatti la foto parla e racconta di un paesaggio, quello della Palestrina, super campestre ed emozionante. Csaba poi continua a scrivere e spiega di essere felice anche: “Di essere ogni giorno parte di questa grande bellezza, delle vostre storie, dei sapori e dei colori della nostra Italia.

Quindi … preparate i tovaglioli! E le posate giuste. Stiamo arrivando!”.

La foto parla da sola e grazie alla didascalia e alle frasi di Csaba dalla Zorza una cosa è certa: a tutti è venuta voglia di ripartire e di tornare a viaggiare. Spesso non serve volare dall’altra parte del mondo per scoprire luoghi meravigliosi.

Basta guardarsi intorno e visitare borghi che non avremmo mai considerato prima. E voi? Avete già visitato e scoperto il comune di Palestrina?