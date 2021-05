Cosa fa oggi e dove lavora Madalina Pometescu, la vincitrice della Prima Edizione di Bake Off Italia? Ha aperto una sua pasticceria?

Che fine hanno fatto i vincitori di Bake Off Italia? E soprattutto, dove è finita Madalina Pometescu, la prima trionfatrice del cooking show dedicato ai dolci? Mentre si è dato il via alla registrazione della nuova edizione di Bake Off con Benedetta Parodi, Ernst Knam e Damiano Carrara, la curiosità ci attanaglia: dove lavorano gli ex vincitori del programma? Madalina Pometescu è riuscita a realizzare il suo sogno e ha una pasticceria oggi?

Dove lavora oggi Madalina Pometescu?

Madalina Pometescu, classe 1986, oggi ha 35 anni e due bellissime bambine. Era il 2014 quando Madelina ha trionfato a Bake Off Italia – Dolci in Forno su Real Time e da quel momento la sua vita è cambiata. Chiaramente ha pubblicato un libro edito da Rizzoli, “Dolci di cuore”, ma non solo. Ha aperto un suo canale YouTube, cucina ad eventi particolari e si occupa di torte nuziali e di catering! Oggi è una delle pasticcere più esperta nel mondo delle intolleranze alimentari e si dedica a realizzare dolci buonissimi, ma adatti anche a chi ha delle allergie. Dal suo profilo Instagram poi vediamo che Madalina Pometescu di Bake Off lavora anche in una pasticceria di Milano che si chiama Lift.

Le ricette di Madalina Pometescu su YouTube e sul blog

Dopo la partecipazione a Bake Off Madalina quindi ha proseguito la sua carriera nel mondo dei dolci e ha ottenuto anche un buon successo! Se volete assaggiare i suoi dolci potete quindi farlo comodamente in pasticceria e rimarrete entusiasti! Se invece preferite provare a casa qualche preparazione anche in questo caso potete navigare sul suo blog oppure sul suo canale YouTube e troverete tutte le prelibatezze che desiderata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madalina – Bake Off Italia (@madalinapometescu)

Insomma la vita per Madalina Pometescu di Bake Off 1 non è andata per niente male, anzi! È riuscita a fare della sua passione un lavoro al 100% e risultati sono pazzeschi!