Avete capito quali sono le pazzesche location scelte per ambientare il video del nuovo singolo di Mahmood?

Mahmood sforna una hit dopo l’altra e da poco è stato pubblicato il videoclip di Klan, il suo nuovo singolo. I fan del cantante di Soldi e Dorado si saranno ovviamente catapultati online per vederlo, ma questa volta c’è una sorpresa che ha lasciato tutti molto emozionati! Cosa riguarda? Semplicemente la location del video di Mahmood: una zona talmente bella da lasciare senza parole. L’avete riconosciuta anche voi?

Mahmood vola in Sicilia per il video di Klan

Guardando il nuovo video di Mahmood, Klan, non possiamo non notare dove è stato girato. Attilio Cusani, il direttore del videoclip ha scelto infatti la Sicilia, precisamente Fiumara d’Arte come sfondo e il Parco dei Nebrodi, nella Valle dell’Halaesa.

Questo panorama scelto da Mahmood come cornice per il suo video Klan è perfetto! Praticamente è come trasportare chi guarda in un viaggio alla scoperta di uno dei parchi monumentali d’arte contemporanea più grande d’Europa. L’area, ideata e voluta fortemente da Antonio Presti, lancia un messaggio chiaro sull’importanza dell’educazione alla bellezza. Come prima location vedremo le stanze dell’albergo-museo “Atelier sul mare” e poi entriamo nel parco, accanto alle opere Piramide – 38° parallelo di Mauro Staccioli; “Energia mediterranea”, l’onda blu di cemento di Antonio di Palma collocata nei pressi di Motta d’Affermo; “Monumento ad un poeta morto”, la finestra blu sul mare firmata da Tano Festa nel territorio Villa Margi (comune di Reitano).

E così fa il video di Mahmood che promuove non solo la buona musica, ma anche la cultura, l’arte, la bellezza diffondendo questi concetti a quante più persone possibili.



Quando esce il nuovo album di Mahmood?

L’11 giugno uscirà il nuovo album di Mahmood intitolato Ghettolimpo. Sarà un disco molto particolare che racconterà un universo straordinario di ritmi, persone e identità che si intrecciano. Nelle canzoni Mahmood racconterà il mondo duro e crudo della provincia e le dinamiche di gruppo che scattano in queste realtà sociali e trasformano un gruppo di amici in un branco vero e proprio.