Friends reunion: la casa di Chandler? Ecco dove vive Matthew Perry

Con la reunion della sit-com Friends alle porte, vi portiamo a casa di Chandler, uno dei tre protagonisti maschili interpretato da Matthew Perry. Scopriamo di più sulla sua casa e su dove vive.

Il 27 maggio 2021 sarà una data memorabile: il cast di Friends tornerà insieme per una fantastica reunion, organizzata da HBO Max. Uno dei suoi protagonisti storici è Matthew Perry, star che per 10 anni ha interpretato il simpatico Chandler, uno dei personaggi più amati della sit-com.

Per festeggiare questo momento storico, vi portiamo a casa sua, o meglio a casa di Matthew Perry. Vi sveliamo in questo articolo i dettagli su dove vive e dove si trova la sua casa reale.

Dove vive Matthew Perry

Chandler Bing è stato uno dei personaggi più divertenti della televisione. Interpretato perfettamente da Matthew Perry, Chandler era un adorabile burlone che, se avesse voluto, avrebbe vissuto solo con un biliardino e due poltrone di pelle.

Eppure, nella vita reale, Matthew Perry sembra avere molta più classe. Nel corso degli anni, ha posseduto una serie di proprietà a Los Angeles, tra cui un attico ultra lussuoso che sta vendendo per 23 milioni di dollari e una casa sulla spiaggia di Malibu che ha venduto nel gennaio 2021.

Attualmente, secondo quanto riportato da Variety, l’attore vive in un cottage del valore di ben 6 milioni di dollari, che si trova nel quartiere Pacific Palisades di Los Angeles.

Pare che il ranch acquistato da Matthew Perry sia stato costruito nel 1965 ed è stato ampiamente rivisto prima della vendita. Ovviamente, la villa gode di un panorama mozzafiato sul mare di Los Angeles e ha un giardino immenso.

Un piccolo nido con quattro camere da letto e ben quattro bagni per Matthew Perry, altro che mini appartamento di Chanlder e Joey in Friends!

Pacific Palisades e Santa Monica, i luoghi di Matthew Perry

Matthew Perry, come molte altre star, vive quindi vicino a Santa Monica, in uno dei quartieri residenziali più lussuosi del luogo, Pacific Palisades.

Questo elegante quartiere si trova in una cornice molto suggestiva: tra le Santa Monica Mountains e l’Oceano Pacifico, in un distretto della città di Los Angeles. È principalmente un’area residenziale ma nelle vicinanze ci sono molte cose interessanti da vedere.

Qui, infatti, si può arrivare alla famosissima spiaggia di Malibù, nota meta di surfisti e molto amata dai vip di tutto il mondo. Ma non solo mare, Malibù offre anche storia e cultura, grazie alla Villa Getty, che contiene una ricca collezione di arte greca e romana.

Se si va verso l’entroterra, inoltre, ci si sposta dalla zona d’elite per un’immersione nella natura, grazie ai sentieri della Santa Monica Mountains National Recreation Area. Qui si organizzano numerose escursioni per i turisti, tra colline, cascate e canyon, oltre che dei tour guidati sulla strada del vino di Malibù, percorsi per veri intenditori.

Los Angeles, la città delle star

A pochi kilometri dalla nuova villa di Matthew Perry c’è, ovviamente, la città delle star: Los Angeles.

Luci e fascino urbano nella città più grande della California, una delle mete preferite per chi ama il lusso e per chi vuole andare a caccia di star, con la famosa Hollywood Walk of Fame e le case dei personaggi famosi a Beverly Hills. Ma non solo Hollywood: Los Angeles, infatti, è un mix di cultura e stile.

Qui si passa dai numerosi negozi di Rodeo Drive a Beverly Hills, al centro storico della città, alla scoperta dei retaggi della cultura messicana. La città offre anche ai turisti numerosi musei, con molte opere d’arte di importanza mondiale, e anche un affascinante giardino botanico nella Biblioteca di Huntington.

