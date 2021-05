Friends: oltre alla reunion arriva la possibilità di dormire sul set

Oltre alla reunion arriva la big news: si potrà dormire sul set di Friends grazie a The FRIENDS ™ Experience.

I fan della serie cult degli anni ’90, Friends, stanno impazzendo di gioia per la notizia relativa alla reunion del cast. Finalmente è stata annunciata una data di uscita e oltre ai protagonist ci sono anche tanti ospiti speciali. Intano però se volete trascorrere due notti sul set di Friends potrete farlo grazie alla nuova collaborazione tra Booking.com e The FRIENDS ™ Experience.

Dormire in casa di Monica e Rachel è possibile

Non è la prima volta che il set di Friends viene ricostruito in giro per il mondo per permettere ai fan di Monica, Chandler, Rachel, Ross, Phoebe e Joey di godere di un soggiorno nei luoghi cult della serie.

Con la The FRIENDS ™ Experience si potrà sedere sulle sedie di Joey e Chandler, spiare cosa succede fuori dallo spioncino della porta viola di Monica, provare a far passare il divano di Ross per le scale… Si potrà poi dormire in casa di Monica e Rachel, perfettamente ricostruita e fare un tour personalizzato di alcune importanti aree intorno al set e di alcuni luoghi iconici di Friends.

L’escape room a tema Phoebe e il tour fotografico

Ma non solo, si è pensato anche ad una partita in una Escape Room a tema Phoebe e persino un tour con un fotografo che ti immortalerà sul set della serie tv come se fossi un protagonista a tutti gli effetti.

Quando e come prenotare

Per prenotare questa esperienza, che purtroppo è solo a New York, lo si può fare dal 21 maggio e il prezzo è un vero e proprio regalo a soli 20 dollari a notte in onore dei 25 anni della serie. Se non riuscite a prenotare ora non preoccupatevi perché anche se non ci sarà l’offerta i biglietti e la possibilità di dormire sul set di Friends sono disponibili tutto l’anno!

I fan di Friends stanno quindi vivendo un momento di grande gioia. La reunion sarà in streaming il 27 maggio e si potrà anche dormire sul set della serie tv per sentirsi parte del casta tutti gli effetti!