Joyce Escano di Bake Off Italia 4 che fine ha fatto e dove lavora oggi? È ancora una pasticcera di successo?

Sono iniziate le riprese di Bake Off Italia e mentre Cristina Parodi e i giudici del programma sono alla ricerca di nuovi talenti non possiamo non chiederci che fine hanno fatto gli ex vincitori del programma. Ad esempio, Mary Joyce Escano che ha trionfato nella quarta edizione di Bake Off Italia Dolci in Forno, cosa fa oggi? Continua a lavorare in pasticceria? E cosa sappiamo in merito alla malattia della figlia?

Joyce Escano di Bake Off: cosa fa oggi?

Joyce Escano, classe 1985, è arrivata a Bake Off Italia 4 con un bagaglio culinario emotivamente importante: da mamma e moglie! Diplomata in ragioneria, originaria delle Filippine e con un lavoro da responsabile delle vendite, non considerava la cucina come la sua principale vocazione, ma amava molto il mondo dei dolci e della pasticceria cui si era avvicinata quando aveva 24 anni. La sua precisione e la sua voglia di imparare e migliorarsi è stata senza dubbio la sua qualità più importante che l’ha portata a trionfare a Bake Off. Ma oggi cosa fa?

Dove lavora Joyce?

Sappiamo che Joyce Escano di Bake Off 4 ha pubblicato un libro, ha un blog di ricette, è attivissima sui social dove condivide momenti privati e lavorativi con i fan, ma non solo. Joyce infatti lavora coma Pastry Chef in un resort a Rodigo, in provincia di Mantova, e in un locale di lusso sul Lago di Garda.

Joyce Escano: sua figlia è malata?

Per chi segue l’ex vincitrice di Bake Off, oltre a lei hanno un ruolo importante nella sua vita la figlia e il compagno. La bambina però guardando le ultime foto sembra essere malata. Ed effettivamente è così. Come ha spiegato Joyce Escano nei post di Instagram sua figlia sembra soffrire di una forma acuta di dermatite e alopecia che l’ha portata a perdere i capelli.

Da quel 1 settembre 2020 a oggi vediamo che la figlia di Joyce purtroppo ancora sembra soffrire di questa malattia, ma dai post pubblicati sui social sembra che stia meglio e che sia soprattutto una donna fortissima proprio come la mamma. Le auguriamo il meglio ovviamente.