Gardaland: c’è la data di riapertura del parco, l’acquario anticipa a fine maggio. Tutte le informazioni utili.

Dopo l’annuncio del governo sulla riapertura dei parchi tematici e di divertimento al 15 giugno (in anticipo sulla riapertura che era stata prevista il1 ° luglio), i parchi italiani scaldano i motori e si preparano a riaprire le porte ai visitatori dopo un anno di chiusura per la pandemia. Tra questi c’è Gardaland il famosissimo parco tematico vicino al Lago di Garda.

Il parco di divertimenti riaprirà dunque il 15 giugno prossimo, come previsto dal nuovo decreto legge, con nuove attrazioni. Mentre l’acquario del parco, Gardaland Sea life, aprirà prima già a fine maggio. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Gardaland: la data di riapertura del parco

Il parco tematico più grande d’Italia, Gardaland, si appresta a riaprire le porte ai visitatori martedì 15 giugno. Già da sabato 29 maggio, tuttavia, riaprirà Gardaland Sea life aquarium, l’acquario del parco. Sempre da questa data, poi, i visitatori potranno soggiornare al Gardaland Adventure Hotel.

Dal 15 giugno aprirà nel parco la nuovissima attrazione Legoland® Water Park Gardaland, il parco acquatico a marchio Lego, il primo al mondo realizzato al di fuori di un parco Legoland.

Gardaland aprirà nel rispetto di tutti i protocolli e misure di sicurezza anti-Covid, con gli ingressi contingentati, la prenotazione obbligatoria e l’uso obbligatorio della mascherina.

Durante i giorni di apertura le attrazioni saranno sanificate quotidianamente e a ogni imbarco e dismbarco degli utenti. La mascherina è obbligatoria anche sulle attrazioni, durante il giro, e prima di salire a bordo è obbligatoria l’igienizzazione delle mani.

Per evitare gli assembramenti e ridurre le file alle attrazioni, i visitatori del parco potranno prenotare il proprio turno con l’App Qoda. Gli utenti potranno mettersi in coda virtuale per un’attrazione alla volta e per un numero massimo di persone che corrisponde al numero di biglietti o abbonamenti associato al un telefono cellulare.

Il parco tematico Gardaland si trova a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, a pochissimi chilometri dalle rive del Lago di Garda.

