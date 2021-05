Il calendario delle riaperture. Quando cadrà l’obbligo della mascherina all’aperto

Il nuovo decreto del Governo Draghi detta le prossime riaperture che ci riporteranno piano piano alla normalità. Ma il ritorno alla normalità lo avremo solo quando cadrà l’ultimo simbolo della pandemia, la mascherina. E ora c’è una data di quando sarà revocato l’obbligo della mascherina all’aperto.

Mascherina all’aperto quando potremo togliercela

La campagna vaccinale ha subito nelle ultime settimane una notevole accelerata e complice la bella stagione che sfavorisce la circolazione del virus la curva epidemia è in picchiata verso il basso. Non è certo terminata la pandemia, ma per il momento è stata data una grande spallata.

E proprio questo andamento e il proseguo della campagna vaccinale che fanno guardare con ottimismo al futuro. Negli altri Paesi dove è stata raggiunto un alto numero di vaccinati sono cadute molte restrizioni tra cui quella della mascherina all’aperto.

Non c’è più l’obbligo della mascherina all’aperto negli USA per i vaccinati, il Regno Unito revocherà la restrizione a giugno, già si gira senza mascherina in Israele e nei piccoli stati di Gibilterra e San Marino.

E in Italia? Per ora possono esserci solo delle previsioni, ma sono comunque un buon segno. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha detto che se la campagna vaccinale proseguirà a questo ritmo – e l’intenzione è in realtà ulteriormente accelerare – ad agosto non dovremo più portare la mascherina all’aperto.

Le prossime aperture decise dal decreto

Intanto è stato definito il calendario delle prossime riaperture e con la definizione del nuovo orario del coprifuoco. Il primo passaggio è che dal 19 maggio il coprifuoco inizierà alle 23, poi dal 7 giugno inizierà alle 24 e dal 21 giugno sarà abolito. Poi nel weekend potranno tenere aperto i negozi nei centri commerciali nelle regioni gialle.

Per quanto riguarda le altre attività è previsto il ritorno in palestra al chiuso dal 24 maggio, mentre dal 1 giugno si potrà tornare a prendere il caffè al bar o a mangiare al chiuso al ristorante.

Si torna a festeggiare i matrimoni dal 15 giugno, ma gli invitati al ricevimento devono avere il Green Pass. Nella stessa data riaprono i parchi divertimento come Gardaland e Mirabilandia. Il 1 luglio è l’ultima data di questo calendario: riaprono piscine al chiuso e centri termali.

La data successiva, ancora non segnata ma ipotizzata, è quella del 1 agosto quando l’obbligo della mascherina all’aperto sarà revocato. Affinché succeda serve continuare a ritmo serrato nella campagna vaccinale.