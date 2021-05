Con questi trucchi riuscirai a risparmiare e a mangiare da favola in vacanza

Dato il periodo storico mangiare al ristorante spendendo poco, anche in vacanza, è una sorta di necessità! Ecco i trucchi!

Finalmente quest’anno possiamo tornare a viaggiare e, date le ultime news, anche a goderci le cene al ristorante fino a tardi senza coprifuoco! Ma qual è il trucco per mangiare fuori e risparmiare? Soprattutto se siamo in viaggio?

Le vacanze implicano un dispendio economico non da poco: il viaggio, i mezzi di trasporto in loco, l’albergo e infine il mangiare. È dura purtroppo riuscire a risparmiare proprio su tutto, eppure, per quanto riguarda il cibo se si è un po’ accorti si riesce non a pranzare gratis, ma quasi! Ci vuole un po’ di sana astuzia italiana e i nostri consigli!

Il trucco per risparmiare e mangiare fuori quasi gratis

Non c’è trucco non c’è inganno! Bastano poche accortezze per riuscire a mangiare fuori praticamente senza spendere troppo! Come fare?

Aperitivo: se trovate un buon locale dove c’è l’aperitivo in stile all you can eat sappiate che con circa 8-12 euro uscirete dal bar “rotolando” per quanto avrete mangiato. Ormai l’happy hour è diventato un vero e proprio must in moltissime città e i locali si fanno concorrenza l’un l’altro proponendo non stuzzichini, ma veri e propri piatti da portata ad accompagnare ogni drink!

Sagre: prezzi economici e cibo veramente buono. Cosa c’è di meglio se non mangiare le specialità locali immersi nell’atmosfera tipica del luogo che avete scelto di visitare? Senza contare che il vino, spesso causa di conti salati al ristorante, qui sarà probabilmente quello della casa quindi economico, a km zero e biologico!

Colazione: se siete in albergo avrete molto probabilmente la colazione inclusa, allora vi consigliamo di mangiare un po’ di più durante questo pasto. Essendo incluso nel prezzo del soggiorno non andrà a gravare sulle vostre finanze. Inoltre, se con un po’ di astuzia tutta italiana riuscite a portar via una brioche o un panino avrete anche lo spuntino pronto per metà mattinata!!!

Controllate gli sconti: ormai sono tantissime le convenzioni tra i ristoranti e alcuni siti famosi come Groupon o The Forz. Quindi vi conviene sempre controllare se sia disponibile qualche sconto: di solito le promozioni sono ottime e propongono una cena per due completa, ma al prezzo di una!

Ora siete pronti per risparmiare anche in vacanza senza rinunciare al lusso e alle prelibatezze che si possono mangiare solo al ristorante!