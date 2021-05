By

Dove ha alloggiato Paola Turani con il compagno in questo weekend da sogno a Portofino? E come hanno trascorso il weekend?

Paola Turani è una modella e influencer molto amata e seguitissima sui social. Ogni post e storia che pubblica scatena moltissimi commenti e interazioni da parte dei fan e quando l’abbiamo vista a Portofino con il Serpella, suo marito, ci siamo subito incuriositi. Volevamo capire dove ha alloggiato e cosa ha visitato in questo weekend da sogno nel cuore della Liguria.

Dove ha alloggiato Paola Turani?

La foto postate dalla Turani su Instagram sono bellissime. Lo shooting che ha fatto a Portofino è veramente da sogno e fa venir voglia di partire per una vacanza in Liguria immediatamente! Ma dove ha alloggiato? Grazie ai tag della Tury abbiamo scoperto che lei e Serpella hanno alloggiato al Belmond Hotel Splendido di Portofino.

Si tratta di un albergo elegante e di lusso che già Richard Burton ed Elizabeth Taylor sceglievano per le loro vacanze! Ciò che rende unico questo luogo è che un tempo era un monastero del XVI secolo e oggi tutti gli spazi, terrazze sul Golfo comprese, sono stata trasformate in luoghi meravigliosi che promettono di farvi sentire come delle vere stelle del cinema.

Cosa ha fatto Paola a Portofino?

Cosa hanno fatto Paola Turani e il compagno in questo weekend d’amore e shooting a Portofino? Appena arrivati l’influencer, con la sua spontaneità che ce la fa amare giorno dopo giorno di più si è concessa un bel piatto di spaghetti!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

E il cibo è stato un elemento importante per questa vacanza, con tanto di paccheri nei ristoranti della zona. Saranno le voglie? Paola Turani del resto è incinta come sanno tutti i fan e quindi magari il baby boy di casa Serpella Turani sta incidendo non poco sui gusti della mamma!

Ma non solo cibo. Durante il weekend Paola si è dedicata anche al lavoro facendo diversi shooting in barca e in hotel.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

Il Serpella si è dedicato anche a fare lunghe camminate nelle alture di Portofino, mentre Paola si è goduta il meritato riposo! Il fine settimana di vacanza di Paola Turani in questa cittadina della Liguria è stato bellissimo insomma e una cosa è certa: la voglia di viaggiare è tornata subito anche a noi!