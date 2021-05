Le foto di Laura Chiatti in Puglia aumentano la voglia di vacanze e di estate! Ecco gli scatti e le mete top.

La Puglia negli ultimi giorni è balzata agli onori delle cronache come meta top per le vacanze. Si è parlato di molte spiagge sold out già adesso fino a fine agosto, ma non solo. Ad accrescere la voglia di vacanza in Puglia si è aggiunta Laura Chiatti che ha postato delle foto super estive e bellissime su Instagram che i fan hanno ovviamente apprezzato subito.

Le foto da sogno di Laura Chiatti su Instagram

Laura Chiatti ha postato su Instagram delle foto che la ritraggono mentre passeggia in spiaggia, su delle dune di sabbia in Puglia. Un paesaggio selvaggio reso ancora più bello da lei. La Chiatti si è mostrata super in forma con una giacca di jeans e felpa oversize e le gambe nude. La didascalia che accompagna il post è semplice: “Into the wild – #Puglia” e bastano queste parole per trasportare i sui fan in vacanza con lei su quelle spiagge meravigliose.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

La Puglia come meta top per l’estate

La Puglia infatti sembra essere una delle destinazioni più amate e ambite per questa estate 2021 in arrivo. Come sappiamo il turismo sarà ancora un po’ incerto, soprattutto per quanto riguarda i viaggi all’estero. Eppure in Italia, i viaggi all’interno del nostro Paese, sembrano essere in netta ripresa. Riprova sono le spiagge sold out in Salento e nel Gargano e le prenotazioni da parte dei vacanzieri che stanno già organizzando le loro vacanze ad agosto.

Cosa vedere e dove andare in Puglia

Le mete preferite dai viaggiatori sembrano essere quelle amatissime da sempre, quindi il Salento! Qui ci sono molte spiagge libere o attrezzate dove rilassarsi immersi nella natura, ma non solo. Le città più cool, come Gallipoli, Porto Cesareo, Otranto, Santa Maria di Leuca sono pazzesche! Sia per le spiagge, che per la movida notturna. La speranza chiaramente è che ad agosto il coprifuoco sia solo un ricordo lontano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da viagginews (@viagginews)

E anche se non potremo andare in discoteca magari ci potremo godere delle cene o dei drink con i piedi nella sabbia e il volto sferzato dalla brezza marina senza dover correre a casa alle 22.