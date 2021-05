Bandiere Blu 2021 Sardegna: tutte le spiagge più belle.

Alle Bandiere Blu 2021 la Sardegna mantiene le 14 bandiere per altrettante località. Rimane così con lo stesso numero di località premiate dello scorso anno, ma ne perde una e ne guada un’altra. La regione è al sesto posto tra quelle più premiate.

La Sardegna perde la Bandiera Blu di Teulada e la ottiene per Aglientu.

Di seguito tutte le Bandiere Blu conquistate quest’anno dalle spiagge della Sardegna.

Bandiere Blu 2021 Sardegna: le spiagge più belle

La Sardegna conferma quest’anno 14 Bandiere Blu, lo stesso numero dell’anno scorso, ma con qualche novità: perde la bandiera per la spiaggia di Teulada e la guadagna per quella di Aglientu con la suggestiva spiaggia della Torre di Vignola. Nonostante lo stesso numero di bandiere, la Sardegna scende al quinto al sesto posto, tra le regioni più premiate. Viene superata dalla Calabria, che ottiene una bandiera in più e passa davanti alla Sardegna, mentre lo scorso anno erano a pari merito.

Come abbiamo detto, le Bandiere Blu sono assegnate ogni anno alle località balneari europee, e non solo, dalla ong danese FEE – Foundation for Environmental Education. L’assegnazione avviene sulla base di 32 criteri rigorosi, che tengono conto della pulizia delle acque del mare e della spiaggia ma anche delle misure di salvaguardia ambientale adottate dalle località balneari, come raccolta differenziata dei rifiuti, aree verdi, zone pedonali e piste ciclabili, insieme a tutta una serie di servizi ai turisti, a cominciare dall’accessibilità alle spiagge.

Di seguito tutte le Bandiere Blu 2021 della Sardegna.

Le spiagge premiate Bandiere Blu della Sardegna



Ecco le spiagge della Sardegna premiate con la Bandiera Blu 2021, suddivise per provincia.

Provincia di Cagliari

Quartu S. Elena – Poetto, Mare Pintau

Carbonia-Iglesias

Sant’Antioco – Maladroxia

Nuoro

Bari Sardo – Bucca ‘e Strumpu / Torre di Barì/Planargia

– Bucca ‘e Strumpu / Torre di Barì/Planargia Tortolì – Porto Frailis, Ponente (nota “La Capannina”), Orrì Foxilioni, Muxì (il Golfetto), Lido di Orrì (I e II Spiaggia), Lido di Cea, San Gimiliano

Oristano

Oristano – Torregrande

Sassari

Castelsardo – Madonnina/Stella Maris, Sacro Cuore/Ampurias

– Madonnina/Stella Maris, Sacro Cuore/Ampurias Aglientu – Vignola Mare

– Vignola Mare Sassari – Porto Ferro, Porto Palmas, Platamona Rotonda

– Porto Ferro, Porto Palmas, Platamona Rotonda Santa Teresa Gallura – Rena Ponente (Loc. Capo Testa), Rena Bianca, Zia Culumba (Loc. Capo Testa, Rena di Levante), La Taltana – Santa Reparata

– Rena Ponente (Loc. Capo Testa), Rena Bianca, Zia Culumba (Loc. Capo Testa, Rena di Levante), La Taltana – Santa Reparata Palau – Isolotto, Palau Vecchio

– Isolotto, Palau Vecchio Trinità D’Agultu e Vignola – La Marinedda, Cala Sarraina , Spiaggia Lunga Isola Rossa

– La Marinedda, Cala Sarraina , Spiaggia Lunga Isola Rossa Sorso – Spiaggia della Marina, Marina di Sorso (terzo / quarto / quinto pettine)

– Spiaggia della Marina, Marina di Sorso (terzo / quarto / quinto pettine) Badesi – Baia delle Mimose-Pirotto Li Frati, Li Mindi, Li Junchi, Lu Poltu Biancu

– Baia delle Mimose-Pirotto Li Frati, Li Mindi, Li Junchi, Lu Poltu Biancu La Maddalena – Tegge, Monti D’a Rena, Bassa Trinità, Porto Lungo, Spalmatore, Caprera Relitto, Caprera Due Mari.

Approdi turistici della Sardegna premiati con la Bandiera Blu 2021

Le Bandiere Blu premiano anche gli approdi turistici. Di seguito quelli sardi premiati quest’anno.

Provincia di Cagliari

Quartu Sant’Elena – Marina di Capitana

Nuoro

Santa Maria Navarrese – Marina di Baunei e Santa Maria Navarrese

Olbia – Tempio

Olbia – Porto Cervo Marina, Marina di Portisco

Sassari

Arzachena – Marina dell’Orso di Poltu Quatu, Porto Cervo Marina

Castelsardo – Porto Turistico di Castelsardo

La Maddalena – Cala Gavetta

Palau – Porto turistico Comunale di Palau

Santa Teresa Gallura – Porto di Santa Teresa Gallura

