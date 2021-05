Bandiere Blu 2021 delle Marche: le spiagge più belle

Le Bandiere Blu 2021 delle Marche: le spiagge premiate e più belle della regione. Le informazioni utili.

Le Marche sono una delle regioni italiane più premiate con le Bandiere Blu. Per anni hanno occupato il terzo gradino del podio, dietro Liguria e Toscana, ma poi sono state superate dalla Campania, che quest’anno è salita al secondo posto, scendendo in quarta posizione.

La regione, comunque, ha sempre difeso bene le sue località balneari, nonostante alcune perdite negli ultimi anni, e alle Bandiere Blu 2021 ne ha guadagnata una in più salendo a 16 bandiere dalle 15 dello scorso anno.

Di seguito tutte le Bandiere Blu conquistate quest’anno dalle spiagge delle Marche, con importanti conferme di località storiche.

Bandiere Blu 2021 delle Marche: le spiagge premiate

Le Marche sono sempre state una delle regioni top d’Italia nel numero di Bandiere Blu ricevute da quando il riconoscimento è stato istituito, nel 1987. Regione da sempre attenta alla pulizia del mare e delle spiagge e con un’antica tradizione di accoglienza turistica, qui sono stati fondati i primi stabilimenti balneari nel XIX secolo, insieme alla Romagna, le Marche hanno confermato negli anni il loro posto di rilievo nell’assegnazione delle Bandiere Blu.

Sebbene non occupino più il terzo posto del podio delle regioni italiane più premiate, rimangono saldamente in quarta posizione dal 2018, dietro alla Campania. Negli ultimi anni hanno perso un paio di bandiere, assetandosi a 15, ma quest’anno ne guadagnano una: la Bandiera Blu assegnata alla località di Altidona, in provincia di Fermo, che così porta a 16 le Bandiere Blu delle Marche quest’anno. Subito dietro, le Marche sono tallonate dalla Calabria, in quinta posizione con 15 bandiere.

Le Bandiere Blu sono assegnate dalla ong danese FEE – Foundation for Environmental Education, sulla base di 32 criteri rigorosi. Criteri che tengono conto non solo della pulizia delle acque del mare e della spiaggia ma anche delle politiche ambientali delle località balneari, come raccolta differenziata dei rifiuti, aree verdi e pedonali, piste ciclabili, insieme a tutta una serie di servizi ai turisti, a cominciare dall’accessibilità alle spiagge.

Di seguito tutte le Bandiere Blu 2021 delle Marche.

Le spiagge premiate Bandiere Blu delle Marche



Ecco le spiagge delle Marche premiate con la Bandiera Blu 2021, divise per provincia.

Provincia di Ancona

Ancona – Portonovo

– Portonovo Senigallia – Spiaggia di Levante, Spiaggia di Ponente

– Spiaggia di Levante, Spiaggia di Ponente Sirolo – Sassi neri / San Michele / Urbani

– Sassi neri / San Michele / Urbani Numana – Numana Bassa/Marcelli Nord, Numana Alta

Ascoli Piceno

Grottammare – Spiaggia Sud, Spiaggia Nord

– Spiaggia Sud, Spiaggia Nord San Benedetto del Tronto – Riviera delle Palme

– Riviera delle Palme Cupra Marittima – Lido

Fermo

Fermo – Lido di Fermo Casabianca

– Lido di Fermo Casabianca Altidona – Lungomare Paolo Borsellino

– Lungomare Paolo Borsellino Pedaso – Lungomare dei Cantautori

Macerata

Potenza Picena – Lido Nord / Centro, Lido Sud

– Lido Nord / Centro, Lido Sud Civitanova Marche – Lungomare Nord, Lungomare Sud

Pesaro e Urbino

Pesaro – Sottomonte, Ponente/Levante

– Sottomonte, Ponente/Levante Gabicce Mare – Lido

– Lido Fano – Torrette, Sassonia Nord, Nord

– Torrette, Sassonia Nord, Nord Mondolfo – Marotta

Approdi turistici delle Marche premiati con la Bandiera Blu 2021

Le Bandiere Blu premiano anche gli approdi turistici. Ecco quelli marchigiani premiati quest’anno.

Provincia di Ancona

Ancona – Marina Dorica

Numana – porto

Senigallia – Porto della Rovere

Ascoli Piceno

San Benedetto del Tronto – Circolo Nautico Sambenedettese

Fermo

Marina di Porto San Giorgio

Provincia di Pesaro e Urbino

Fano – Marina dei Cesari

