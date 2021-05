By

L’annuncio che tutti aspettavano! Aka 7even live: le date dei concerti e quando e come comprare un biglietto.

Non ha vinto Amici 20, ma Aka 7even sembra che abbia un futuro più che roseo davanti a sé nel mondo della musica. In attesa del suo album d’esordio che arriverà il 21 maggio 2021, Luca Marzano è pronto a calcare i palchi d’Italia per un tour pazzesco! Sono state infatti annunciate le date dei live di Aka 7even che inizieranno a gennaio 2022.

Il tour di Aka 7even dopo Amici 2021

Ci si prende un po’ di tempo vista la pandemia da Coronavirus, ma a gennaio 2022 le fan di Aka 7even, finalista di Amici 2021, potranno cantare tutte le sue canzoni dal vivo. Sono stati annunciati infatti svariati appuntamenti live dove Mi Manchi risuonerà nell’aria come un grido di speranza! Il singolo, già certificato disco di Platino è stato inserito nella Top 5 della Classifica dei Singoli Fimi, ed è stato anche l’unico brano di Amici 20 a raggiungere lo straordinario risultato dell’ingresso nella Viral50 global di Spotify

Le date dei live e quando comprare i biglietti

I concerti di Aka 7even, prodotti da Vivo Concerti, si terranno a Napoli (Casa della Musica) il 23 gennaio 2022, a Milano (Fabrique) il 26 gennaio 2022 e a Roma (Atlantico) il 30 gennaio 2022. Per accaparrarvi immediatamente un biglietto per i concerti di Aka 7even non c’è tempo da perdere! Potete acquistarli andando sul sito vivoconcerti.com dalle 16.00 di oggi lunedì 17 maggio 2021 e presso tutte le rivendite autorizzate dalle 11.00 di sabato 22 maggio 2021.

L’attesa per il tour del finalista di Amici 2020

Insomma, non c’è tempo da perdere! Le fan di Aka 7even sono pronte per godersi lo spettacolo del loro beniamino live? Molto probabilmente sì, anche perché una volta usciti da Amici tutti i concorrenti hanno un vero e proprio boom a livello discografico e di occasioni per farsi notare.

Ecco che quindi i concerti di Aka 7even diventano non solo un segnale forte di ritorno alla normalità, ma anche un sogno che diventa realtà per tutti i fan di Amici ce finalmente potranno tornare a godersi un concerto dal vivo!