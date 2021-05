Da dove viene Giulia Stabile di Amici 2021? Le origini della ballerina

Amici 2021, le origini di Giulia Stabile la ballerina più amata della scuola di Maria De Filippi. Nasce a Roma, ma nel suo sangue scorre anche sangue straniero!

La amano perché è una ballerina bravissima. Ma la amano tutti anche per la sua spontaneità e per la sua risata contagiosa e genuina. Stiamo parlando di Giulia Stabile, ballerina di Amici di Maria De Filippi. I più attenti però avranno notato un dettaglio o si saranno informati in merito al fatto che la giovane concorrente del talent di Maria non è solo romana, ma nel suo sangue scorre sangue straniero. Da dove viene Giulia?

Da dove viene Giulia di Amici 2020?

Giulia Stabile di Amici 20 è nata nel 2002, ha solo 18 anni ed è nata a Roma. Tuttavia nelle sue vene scorre sangue spagnolo perché la mamma è catalana. Un po’ di ritmo e di energia spagnoleggiante che sicuramente la rende ancora più speciale nel suo modo di ballare. La concorrente balla da quando è piccola e quando è arrivata ad Amici a credere in lei è stata la maestra Veronica Peparini e ci aveva visto lungo visto il percorso di grande successo che ha avuto nella scuola di Maria. Per altro la ballerina si sta giocando il tutto e per tutto nella semifinale di Amici. Riuscirà a coronare il suo sogno?

La storia d’amore con Sangiovanni

Per quanto riguarda la sua vita privata ormai sappiamo tutti che il suo cuore batte per Sangiovanni, anche lui concorrente della scuola di Maria. Una storia d’amore intensa anche perché il ragazzo ha lasciato la sua, ormai ex fidanzata, proprio per iniziare la relazione con Giulia Stabile.

Ora che conosciamo meglio Giulia Stabile non possiamo far altro che augurarle il meglio per il suo futuro e per la Finale di Amici di Maria De Filippi. Una cosa è certa, con la sua bravura e il sostegno di Veronica Peparini siamo certi che andrà molto lontano!