Via obbligo di mascherina per i vaccinati, negli Stati Uniti. La decisione dei CDC.

Avanza la campagna vaccinale e vengono progressivamente allentate le restrizioni. Mentre molti Paesi si preparano ad accogliere di nuovi i turisti, tra pass vaccinali ed isole Covid-free, riaprono locali pubblici, bar e ristoranti, anche al chiuso (in Italia dal 1° giugno), tornano i grandi eventi e viene abolito il coprifuoco, come in Spagna (in Italia si deciderà il 17 maggio).

Con l’aumentare del numero dei vaccinati, alle persone immunizzate sono riconosciute maggiori libertà. Nei giorni scorsi, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri aveva dichiarato che quando in Italia si raggiungeranno i 30 milioni di vaccinati si potrà eliminare l’obbligo di mascherina all’aperto.

Nel frattempo, negli Stati Uniti hanno deciso di passare ai fatti proprio sulla mascherina. Le autorità sanitarie hanno dichiarato che gli americani completamente vaccinati potranno smettere di indossare la mascherina. Non solo potranno anche non osservare più l’obbligo di distanziamento fisico, sia all’aperto che al chiuso. Ecco cosa bisogna sapere.

Via obbligo di mascherina per i vaccinati negli Stati Uniti

Gli Stati Uniti sono forse il Paese dove più la popolazione è stata insofferente all’obbligo di indossare la mascherina protettiva. Ora che circa il 30% dei cittadini sono stati vaccinati, e quasi la metà ha ricevuto la prima dose del vaccino, vengono allentate le restrizioni e l’obbligo di mascherine.

Le nuove indicazioni arrivano dai CDC – Centers for Disease Control and Prevention, la massima autorità sanitaria Usa sulla prevenzione delle malattie. Le persone pienamente vaccinate, dunque che hanno ricevuto due dosi dei vaccini di Pfizer e Moderna o il monodose Johnson & Johnson (i tre vaccini somministrati negli Usa), potranno riprendere tutte quelle attività che sono state sospese a causa della pandemia. Spiegano i CDC.

Soprattutto, non avranno più l’obbligo di indossare la mascherina né di osservare il distanziamento fisico, all’aperto e al chiuso. L’obbligo rimane là dove è previsto dalle singole leggi statali o dai regolamenti locali e di specifiche attività. La mascherina, inoltre, è ancora richiesta sui mezzi di trasporto pubblico: autobus, treni e aerei.

Di massima, dunque, non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto se si è stati completamente vaccinati.

Un incentivo alla vaccinazione

La conferma che la mascherina non è più necessaria alle persone completamente vaccinate arriva anche dal dottor Anthony Fauci, il più importante immunologo americano, consulente della Casa Bianca. “Se siete vaccinati e siete all’aperto, mettete da parte la vostra mascherina”, ha dichiarato Fauci. ” Le persone vaccinate – ha spiegato l’immunologo – non devono più indossare la mascherina all’aperto, a meno che non si trovino in situazioni molto affollate. Ma in tutti gli altri casi, mettete la mascherina da parte, non dovete indossarla”.

Entusiasmo per la fine dell’obbligo di mascherina per i vaccinati è stato espresso dal presidente Joe Biden: “Oggi è un grande giorno per l’America nella nostra lunga battaglia contro il Covid-19. Qualche ora fa, il CDC ha annunciato che non sarà più raccomandato ai totalmente vaccinati di indossare le mascherine”. Rivolto agli americani, Biden ha precisato: “La scelta è vostra, vaccinarsi o continuare a indossare la mascherina fino a quando non sarete immunizzati”.

Con l’eliminazione dell’obbligo di mascherina, le autorità sanitarie contano di incentivare alla vaccinazione gli americani più esitanti.

Non mancano però le critiche da alcuni esperti di politiche sanitarie che hanno dichiarato che invece di eliminare l’obbligo di mascherine per tutti, era preferibile toglierlo a livello locale, nelle regioni che raggiungono il 70% della popolazione vaccinata. Questo avrebbe permesso un maggiore controllo. Anche perché nessuno controlla per strada se le persone sono pienamente vaccinate.

