Siamo quasi alla fine del percorso di Uomini e Donne e della tronista Samantha che dalle anticipazioni sembra che sceglierà proprio oggi, lunedì 10 maggio. Intanto i due corteggiatori, Alessio Ceniccola e Bohdan si stanno dando battaglia nelle ultime puntate del programma di Maria De Filippi. Per chi è del team Alessio, è tempo di scoprire qualcosa di più sulla sua vita. Ad esempio dove vive? E cosa fa nella sua giornata quando non è a Uomini e Donne?

Per altro, attenzione. Se volete scoprire chi è la scelta di Samantha scorrete fino alla fine dell’articolo!

Chi è Alessio Ceniccola di U&D: dove vive e dove lavora

Classe 1994, Alessio Ceniccola è un vero e proprio romano! Sappiamo poco della sua vita privata purtroppo. Il corteggiatore di Samantha a Uomini e Donne è molto riservato. Non abbiamo idea di dove abiti di preciso a Roma. Sappiamo che fa il calciatore professionista nella squadra Lupa Roma, ma ancora non è arrivato in serie A. Altre informazioni che abbiamo riguardano la professione. Alessio Ceniccola infatti lavora nell’azienda di famiglia. Nonostante ciò la privacy è per lui molto importante e quindi non siamo riusciti a scoprire molto di più.

Samantha sceglie Alessio? Le anticipazioni di Uomini e Donne

Per quanto riguarda poi la scelta finale di Uomini e Donne della anticipazioni riportate da Fanpage sembra essere chiaro che…

– ATTENZIONE SPOILER –

Samantha sceglierà proprio Alessio. Ceniccola è quindi il compagno prescelto dalla tronista del dating show di Maria De Filippi e, ovviamente, dirà di sì. La speranza è che la loro storia d’amore duri e non sia solo un fuoco fatuo come invece è successo con la coppia Matteo e Sophie del precedente trono. Vedendo però il carattere di Samantha e quello di Alessiamo siamo fiduciosi che il loro sì sia per sempre.