Uomini e Donne, Bohdan Beyba: origini, dove è nato e dove vive oggi il corteggiatore di Samantha.

Si pronuncia Bogdan, ma si scrive Bohdan. Questo è il nome del corteggiatore di Samantha Curcio, tronista amatissima di Uomini e Donne. Ancora dalle anticipazioni non sappiamo se Bohdan Beyba sarà la sua scelta, ma sicuramente sta mettendo a dura prova la conoscenza con Alessio Ceniccola, altro corteggiatore (Se vuoi sapere chi è la scelta di Samantha vai al fondo dell’articolo). Ma conosciamo meglio Bohdan: da dove viene? Quali sono le sue origini e dove vive oggi?

Da dove viene Bohdan Beyba, corteggiatore a Uomini e Donne?

Bohdan Beyba è il corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne. È arrivato nel programma di Maria De Filippi per Samantha e sembra che se la voglia portare a casa a tutti i costi. Classe 1994, Bohdan (che ricordiamo si pronuncia Boghdan), nasce in Ucraina, precisamente a Truskavet. Fino ai 16 anni è stato con il nonno, ma dopo si è trasferito in Italia per raggiungere la mamma e la sorella in Italia, precisamente a Reggio Emilia. È questa la città che sente come casa oggi, anche se le tradizioni e la mentalità ucraina gli è rimasta nel cuore.

Che lavoro fa?

Oggi Bohdan Beyba di Uomini e Donne, oltre a corteggiare Samantha lavora in un cantiere edile, ma è anche un super sportivo. Come ha raccontato e mostrato con dei video alla tronista adora il jiu jitsu brasiliano e le arti marziali cui si dedica appena ha tempo.

Il passato di Bohdan a Temptation Island

Non è però la prima volta che vediamo Bohdan in televisione. Perché nell’estate del 2020 ha partecipato come tentatore a Temptation Island cercando di approcciare la fidanzata di Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro.

Bohdan è la scelta di Samantha?

ATTENZIONE SPOILER

Il suo percorso a Uomini e Donne termina però non nel migliore dei modi. Dalle anticipazioni riportate da Fanpage, sappiamo infatti che la scelta di Samantha è Alessio, il bel romano che le faceva battere il cuore. Pare inoltre che la tronista abbia deciso di comunicare la scelta a Bohdan Beyba facendolo entrare in studio.



Bohdan si è trovato davanti ad Alessio e Samantha insieme, con tanto di petali a terra. Sicuramente non è andato tutto come aveva sperato. O forse rivedremo Bohdan a Uomini e Donne come prossimo tronista?