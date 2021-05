Festa della Mamma 2021 canzoni: tra brani di cantanti italiani e stranieri. Frasi e citazioni da canzoni da dedicare alla mamma per la sua festa

‘Ciao Mamma guarda come mi diverto!’ Oppure ‘Viva la mamma affezionata a quella gonna un po’ lunga’ e ancora cantata con un potente do di petto ‘Mamma solo per te la mia canzone vola’. Sono tante le canzoni dedicate alla mamma. Perché non ne dedicate una anche voi alla vostra ? Un modo per fare gli auguri diverso dalle frasi e dalle immagini per la Festa della mamma 2021.

Se riuscite a scrivere una canzone, buon per voi, ma se non ne avete i mezzi non preoccupatevi. Cantanti di ogni epoca e appartenenti ad ogni genere musicale hanno scritto nel tempo canzoni dedicate alla mamma, frasi dolci, dichiarazioni d’amore, messaggi quindi perfetti per questo giorno di festa.

Abbiamo selezionato per voi trenta canzoni da dedicare alla vostra mamma, e alcune frasi da dedicare alla Festa della Mamma estratte da canzoni. Citazioni famose tratte da canzoni per fare gli auguri della festa della Mamma.

Una dichiarazione in musica è un dolce augurio da fare alla vostra mamma. Che inviate il link della canzone via whatsapp o estrapolate una frase del testo avrete fatto un regalo melodioso per la Festa della mamma.

Autori e scrittori hanno nel corso della vita dedicato molte canzoni alle mamme. Ne trovate di tutti i generi da quelle melodiche a quelle pop a quelle rock, da Claudio Villa ai Queen, da Coez a Laura Pausini.

Ecco 30 canzoni dedicate alle mamme di artisti stranieri e italiani, testi di alcune delle più belle canzoni e alcune frasi estrapolate da celebri canzoni che potete dedicare alla vostra mamma per la Festa della Mamma 2021.



Potete inviare il link di una canzone o magari con alcune frasi estrapolate dal testo delle canzoni potrete inviare i vostri auguri per la Festa della Mamma e dire quel ‘grazie mamma, ti voglio tanto bene’ in maniera più dolce e poetica, e melodiosa.

Un intero testo di una canzone o una frase estrapolata. Sono molte le soluzioni per poter fare degli auguri speciali alla propria mamma in occasione della Festa della Mamma. Ecco alcune frasi di canzoni da dedicare alla propria mamma.

Ogni canzone racconta di una particolare situazione, di un momento, di una relazione fra madre e figlio. Vi proponiamo alcuni testi di canzoni dedicate alla mamma.

Viva la mamma di Edoardo Bennato

C’è folla tutte le sere

Nei cinema di Bagnoli

Un sogno che è in bianco e nero

Tra poco sarà a colori

L’estate che passa in fretta

L’estate che torna ancora

E i giochi messi da parte

Per una chitarra nuova

Viva la mamma

Affezionata a quella gonna un po’ lunga

Così elegantemente anni cinquanta

Sempre così sincera

Viva la mamma

Viva le donne con i piedi per terra

Le sorridenti miss del dopoguerra

Pettinate come lei

Angeli ballano il rock, ora

Tu non sei un sogno, tu sei vera

Viva la mamma perché

Se ti parlo di lei non sei gelosa

Viva la mamma

Affezionata a quella gonna un po’ lunga

Indaffarata sempre e sempre convinta

A volte un po’ severa

Viva la mamma

Viva la favola degli anni cinquanta

Così lontana eppure così moderna

E così magica

Angeli ballano il rock, ora

Non è un juke box, è un’orchestra vera

Viva la mamma perché

Se ti parlo di lei non sei gelosa

Bang bang la sveglia che suona

Bang bang devi andare a scuola

Bang bang soltanto un momento

Per sognare ancora

Viva la mamma

Affezionata a quella gonna un po’ lunga

Così elegantemente anni cinquanta

Sempre così sincera

Viva la mamma

Viva le regole e le buone maniere

Quelle che non ho mai saputo imparare

Forse per colpa del rock

Forse per colpa del rock, rock

Forse per colpa del

Forse per colpa del rock

Mama Spice Girls

She used to be my only enemy and never let me free

Catching me in places that I knew I shouldn’t be

Every other day, I crossed the line

I didn’t mean to be so bad

I never thought you would become the friend I never had

Back then, I didn’t know why

Why you were misunderstood

So now, I see through your eyes

All that you did was love

Mama, I love you, Mama, I care

Mama, I love you, Mama, my friend

You’re my friend

I didn’t want to hear it then, but I’m not ashamed to say it now

Every little thing you said and did was right for me

I had a lot of time to think about

About the way I used to be

Never had a sense of my responsibility

Back then, I didn’t know why

Why you were misunderstood

So now, I see through your eyes

All that you did was love

Mama, I love you, Mama, I care

Mama, I love you, Mama, my friend

You’re my friend

You’re my friend

But now, I’m sure I know why

Why you were misunderstood

So now, I see through your eyes

All I can give you is love

Mama, I love you, Mama, I care

Mama, I love you, Mama, my friend

Mama, I love you, Mama, I care

Mama, I love you, Mama, my friend

You’re my friend

You’re my friend

Mama, I love you, Mama, I care

Mama, I love you, Mama, my friend

And loving you and loving me

And love that’s true and guaranteed

And loving you and loving me

And love that’s true and guaranteed

Mama, I love you, Mama, I care

Mama, I love you, Mama, my friend

And loving you and loving me

And love that’s true and guaranteed

And loving you and loving me

And love that’s true and guaranteed

Mama, I love you, Mama, I care

Mama, I love you, Mama, my friend

And loving you and loving me

And love that’s true and guaranteed

And loving you and loving me

And love that’s true and guaranteed