Festa della Mamma 2021, la frasi da inviare: immagini di Whatsapp, frasi per dolci, immagini e biglietti di auguri, le canzoni più belle da dedicare, tutti i pensieri per celebrare la mamma.

Per festeggiare la mamma si possono comprare fiori, regalarleun libro o portarla a cena fuori. Ma quello che sarà più importante saranno sempre le parole che le direte, gli auguri che le farete. E per non farvi trovare senza parole ecco le frasi più belle per la Festa della mamma 2021. Frasi dolci, frasi divertenti, immagini tenere e simaptiche, biglietti d’auguri, immagini da inviare per whatsapp.

Anche scrivere ‘Auguri ma, scusa ma non mi viene in mente nient’altro’ farà sorridere il cuore generoso di vostra mamma. Ma per non farla pentire troppo di non avervi fatto frequentare il corso di poesia, o semplicemente perché volete dirle quanto le volete bene e festeggiarla in questo giorno dedicato alla mamma, abbiamo selezionato le frasi e le immagini migliori da inviare per whatsapp o da scrivere su un biglietto nel giorno della Festa della mamma 2021.

Festa della Mamma 2021: frasi da dedicare

Se volete scrivere alla vostra mamma quanto amore provate per lei, ma non siete sicuri di avere le parole giuste, qui trovate le frasi più belle da dedicare alla Festa della Mamma 2021. Frasi originali e dolcissime.

Auguri Mamma! Sei le fondamenta della mia esistenza e il cielo a cui aspiro. Ti voglio bene!

Grazie Mamma per essere sempre stata a vegliare su di me e a preoccuparti. Per tutte le volte che ti sei arrabbiata, per tutte le volte che mi hai rincuorato. E spero che quelle più frequenti di tutte siano quelle in cui ti ho resa orgogliosa di me. Auguri!

Tanti auguri Mamma! I tuoi abbracci sono la forza dell’Universo e le tue parole il mare calmo dove navigare!

Auguri Mamma! Sei la risorsa preziosa, il tesoro da custodire, l’amore infinito!

Grazie di tutto Mamma! Per avermi cullato, rimboccato le coperte, medicato il ginocchio dopo una caduta, sostenuto dopo un esame, aver fatto finta di non sapere tante cose, aspettato in piedi quando tornavo tardi e abbracciato quando ne avevo più bisogno. Grazie di esistere!

Tanti auguri mamma! Grazie di avermi fatto diventare la persona che sono (anche se qualcuno avrebbe da ridire!)

Tanti auguri Mamma! Tu sai già tutto ancor prima che te lo dica, quindi sai già quanto bene ti voglio!

Grazie Mamma! Per avermi insegnato a camminare, per avermi sorretto, ma soprattutto per avermi fatto forza a rialzarmi. Auguri!

L’amore di una mamma è incondizionato: mentre gli altri prima ti conoscono poi ti amano, la mamma prima ti ama poi ti conosce. Grazie della fiducia!

Festa della Mamma, citazioni per un biglietto d’auguri speciale

Se state cercando la giusta ispirazione per una frase per la Festa della Mamma da scrivere in un biglietto d’auguri qui potreste trovarne alcune molto interessanti!

Dio non poteva essere dappertutto, così ha creato le madri.

(Proverbio ebraico)

(Proverbio ebraico) La comprensione di una madre è come un cerotto di emozioni per un io ferito. (Haim G. Ginot)

Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore, ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore. (Pier Paolo Pasolini,”Supplica a Mia Madre”)

La mamma è quella persona che vedendo che i pezzi di torta sono quattro e le persone sono cinque, dice che i dolci non le sono mai piaciuti. (Tenneva Jordan)

Quando mia mamma doveva cucinare per otto, ne faceva sempre abbastanza per sedici e poi ne serviva la metà. (Gracie Allen)

Se anche solo per un istante pensavo di essere strana, gli occhi di mia madre mi guardavano da sopra gli occhiali, e come due puntine da disegno mi fissavano saldamente al mio posto nel mondo. (Banana Yoshimoto)

La giovinezza appassisce, l’amore viene meno, le foglie dell’amicizia cadono, ma la speranza segreta di una madre sopravvive più a lungo di tutto. (Oliver Wendell Holmes)

Una buona madre vale più di mille maestre. (George Herbert)

Gli uomini reggono il mondo. Le madri reggono l’eterno, che regge il mondo e gli uomini. (Christian Bobin)

Una madre non dorme mai quando vuole. Essa è legata al sonno di suo figlio. (Jean Gastaldi)

Una mamma ha due doveri: preoccuparsi ed evitare di farlo.(E.M. Forster)

Sempre una madre aspetta il ritorno di suo figlio sia se questi se n’è andato in un paese vicino o in uno molto lontano”. (William Shakespeare)

La mia unica consolazione, quando salivo a coricarmi, era che la mamma sarebbe venuta a darmi un bacio una volta che fossi a letto. (Marcel Proust)

La festa della mamma è la sola festa laica che sia, al tempo stesso, anche spirituale. (Jean Gastaldi)

Frasi divertenti da dedicare per la Festa della Mamma

La mamma la si può festeggiare anche inviandole un messaggio di auguri divertente e simpatico. Ecco una selezione di frasi spiritose per la Festa della Mamma 2021.

Di mamma ce n’è una sola. E meno male! Chi ne reggerebbe due? Auguri Mamma!

Mamma: sost. singolare. Persona che fa il lavoro di 20 gratis!

Regole della mamma. Numero 1: Mamma è il boss. Numero 2: vedi la numero 1.

La missione delle madri non è la procreazione, quanto la preoccupazione. Anche le amebe partoriscono, ma, per quanto ne so, se ne fregano (Andrea G. Pinketts)

Quando tua madre ti chiede: “Posso darti un consiglio?” si tratta di una mera formalità. Non importa se si risponde sì o no. Lei ha intenzione di dartelo comunque (Erma Bombeck)

Sono nata col parto indolore mamma? / Sì. Ne approfitto per ricordarti che è l’unica soddisfazione che mi hai dato, a tutt’oggi (Altan)

La mamma è quella creatura che si preoccupa più se hai mangiato che di tutto il resto.

Tu sei una mamma speciale, dal cuore grande, la più generosa che ci sia. Ma c’è chi dice di no. Vogliamo dargli una dimostrazione? Mi vuoi dare 100 euro?

La mia mamma è colei che mi ha insegnato l’ironia: ‘Prova a ridere e ti faccio piangere io!’; colei che mi ha insegnato la resistenza: ‘Non ti alzi finché non fai scomparire quello che hai nel piatto!’; è colei che mi ha insegnato il ciclo della natura: ‘Così come ti ho fatto, ti distruggo!”; colei che mi ha insegnato la logica: ‘Perché lo dico io, ecco perché!’; Che mi ha insegnato il ritmo: HO-DET-TO DI-NO! Ma soprattutto colei che mi ha insegnato a ringraziare e a riconoscere la meraviglia: Auguri mamma!

Frasi per la mamma brevi

Va bene gli auguri, va bene il pensiero, va bene anche dichiararle amore, ma in pochi caratteri. Se non vi volete perdere in lungaggini e volete una frase d’auguri per la festa della Mamma che sia stringata quanto un ‘auguri Mamma’ ma carica di significato come un Guerra e Pace, ecco le frasi brevi per la mamma più belle e originali.

Grazie Mamma di essere il mio speciale angelo custode!

Tanti auguri Mamma. Sono il figlio più orgoglioso di tutti: nessuno ha una mamma come te!

Ho un amore immenso per te, per te che sei la mamma più fantastica che ci sia!

Grazie Mamma! Ovunque vado sento il tuo abbraccio che mi stringe forte!

Grazie Mamma per aver visto in me sempre e solo il meglio.

Auguri mamma per la tua festa! Che siano tutti i giorni pieni di sorrisi e di soddisfazioni!

Grazie mamma per avermi illuminato il cammino! Auguri!

Grazie Mamma perché solo il tuo abbraccio è quello che toglie davvero ogni paura!

Auguri Mamma per avermi insegnato a volare fino ad acchiappare i sogni!

Grazie Mamma per quel tuo sorriso che mi riscalda ogni giorno!

Immagini Festa della Mamma Whatsapp: le più belle da inviare

Ci sono molte immagini da inviare per Whatsapp per la Festa della Mamma 2021. Noi di Viagginews abbiamo selezionato alcune immagini per voi che potete salvare sul vostro smartphone ed inviare per whatsapp alla vostra mamma. Queste immagini potreste anche stamparle per fare un biglietto d’auguri magari personalizzato con una delle frasi più belle da dedicare alla mamma.

Festa della Mamma 2021: regali, lavoretti e idee

La Festa della Mamma è una festa importante in cui celebrare la donna, senza dubbio più importante, della nostra vita. Per farlo potete farle un bel regalo anche fatto con le vostre mani, regalarle un libro di viaggio in attesa di farne uno assieme, scriverle un biglietto pieno di sentimento, regalarle dei fiori.

In occasione della Festa della Mamma saranno vendute le azalee della Ricerca da parte dell’Airc. Un’azalea è una bellissima pianta per la vostra mamma e nel frattempo aiutate la ricerca.

Canzoni per la Festa della mamma 2021 da dedicare

Non solo frasi ma anche canzoni per festeggiare la mamma. Anzi dire in musica quanto è è preziosa per noi nostra madre è un modo molto divertente e coinvolgente per farlo. Se avete le doti per creare una canzone potete farlo da voi, ma se non siete cantautori e musicisti nessuna paura, c’è chi ci ha pensato prima di voi.

In ogni stile musicale e in ogni epoca c’è una canzone dedicata alla mamma. Da Beniamino Gigli a Coez, passando per Queen e John Lennon la scelta è ampia. Abbiamo selezionato per voi oltre 30 canzoni da dedicare alla vostra mamma per questo giorno di festa.

Viva la Mamma [Edoardo Bennato]

Portami a ballare [Luca Barbarossa]

La Mamma [Luca Carboni]

Mia madre [Mango]

Mamma e papà [Alex Britti]

Oh Mother [Christian Aguilera]

Mama [Spice Girls]

Bohemian Rhapsody [Queen]

Mother Love [Queen]

Mother [Pink Floyd]

I’m sorry mama [Eminem]

Thinking of you [Lenny Kravitz]

1969 [Achille Lauro]

Mother [John Lennon]

E yo mamma [Coez]

O madre [Nada]

Madre [Gianluca Grignani]

Ritorno a casa [Afterhours]

Vedrai vedrai [Luigi Tenco]

Mamma [Claudio Villa]

Mama said [Metallica]

Amor de mi vida [Sottotono]

Madre dolcissima [Zucchero]

Mama liked the roses [Elvis Presley]

No!Mamma, no! [Renato Zero]

Ieri ho incontrato mia madre [Gino Paoli]

Ciao Mamma [Jovanotti]

Mamma e papà [Alex Britti]

Le Mamme [Toto Cutugno]

Mamma [Beniamino Gigli]

Son tutte belle le mamme del mondo [Filastrocca in musica]

La mamma [Luca Carboni]

Mi dispiace [Laura Pausini]

In bianco e nero [Carmen Consoli]

La frasi più belle delle canzoni per la mamma

Fra tutte le canzoni dedicate alla mamma ce ne sono alcune con delle frasi che arrivano dritte al cuore. Magari potete usare quelle parole per il vostro augurio per la Festa della mamma 2021.