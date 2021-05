By

Dove è andato Flavio Montrucchio per una gita al lago con la sua famiglia? Posta una foto e i fan iniziano la caccia alla location.

Flavio Montrucchio è uno dei personaggi della televisione più amato in assoluto. I programmi tv a cui partecipa fanno incetta di ascolti e, Primo Appuntamento, è senza dubbio uno dei suoi successi più importanti. Se non consideriamo la vita personale perché quella per Flavio è un trionfo. Sposato con Alessia Mancini ormai da anni, i due hanno due figli e un amore che fa gola a molti. Qualche giorno fa Flavio ha deciso di immortalare lui e la famiglia a pranzo, ma tra i commenti alla foto è scattato il “toto-lago”. Che lago è quello che fa da sfondo alla foto di Montrucchio?

Dove è andato Flavio Montrucchio?

Si sa, quando un personaggio famoso ha un parterre ricco di fan e followers, nulla di ciò che fa passa inosservato. E così quando Flavio Montrucchio ha portato la famiglia in gita al lago tutti si sono chiesti dove fosse.

Si è iniziato col presupporre che fosse sul Lago di Como. Poi è venuto il dubbio che fosse troppo lontano e quindi i fan di Flavio e Alessia Mancini hanno ipotizzato il Lago di Castel Gandolfo, meglio conosciuto come Lago Albano e quello di Nemi. Alla fine la location più quotata che fa da sfondo a questo scatto della famiglia Montrucchio è quella del Lago Albano.

La bellezza del Lago Albano vicino a Roma

Si tratta di un lago bellissimo e vulcanico, situato a pochi chilometri da Roma nell’area dei Castelli Romani, sui Colli Albani. Una location pazzesca che, nonostante il cielo un po’ plumbeo alle spalle di Montrucchio, si mostra in tutta la sua magnificenza. Questo lago è molto amato dai romani che sulle sue sponde trovano spesso il giusto relax dopo una settimana intensa di lavoro. Lo si raggiunge facilmente da Roma, ma è abbastanza distante da godersi il silenzio e la pace che solo la natura può dare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Montrucchio (@flaviomontrucchio)

Tornano alla foto di Flavio Montrucchio, nessuno ha confermato e non c’è nessun tag che può venirci in soccorso. In ogni caso, se lo sfondo è quello del Lago Albano, abbiamo una meta nuova da aggiungere alla nostra lista di posti da vedere assolutamente.