Gli incontri del programma Primo Appuntamento avvengono in un ristorante, ma dove si trova? Ci si può andare a cena normalmente?

Trovare l’amore non è semplice. Non per tutti almeno. C’è chi nella speranza di trovare l’anima gemella si rivolge ad alcuni siti di incontro, oppure si iscrive a Primo Appuntamento, il format televisivo in onda su Real Time con protagonista Flavio Montrucchio. Ma dove si trova il ristorante del programma in cui le coppie si incontrano per la prima volta e trascorrono una amabile serata per conoscersi meglio?

Primo Appuntamento: tutto sul programma di Real Time

Primo Appuntamento è un programma che vediamo in onda sul canale 31, Real Time, e che racconta proprio il primo incontro di alcune persone che, scelte sulla base degli interessi, si concedono una cena insieme davanti alla telecamera. Il format si ispira al programma inglese, First Date, e anche in Italia come in UK ha ottenuto un grande successo. Complice anche il conduttore, Flavio Montrucchio, i telespettatori seguono con attenzione l’evolversi delle storie – si spera – d’amore nate proprio durante un primo appuntamento. Incontro che avviene a cena in un ristorante. Proprio come capita con gli appuntamenti al buio i due partecipanti hanno il tempo di un pasto insieme per scoprire se vogliono continuare a conoscersi oppure no.

Dov’è il ristorante di Primo Appuntamento?

Ma guardando Primo Appuntamento molti telespettatori si sono chiesti dove avviene la cena di incontro tra i partecipanti. Il cuore pulsante del programma è infatti proprio un ristorante che si trova a Roma, zona Eur e si chiama Geco. Il locale è normalmente aperto al pubblico e non solo chi va a Primo Appuntamento può cenare o pranzare qui. Come dicono in molti su TripAdvisor, il locale è semplice, ma si respira proprio l’aria del programma e ci si sente anche un po’ partecipi dell’amore che vibra nell’aria.

Quest’anno però le cose sono ovviamente cambiate perchè, per via del Covid, il ristorante è stato usato quasi ed esclusivamente per le riprese del programma. Il tutto ovviamente con moltissimi controlli sia ai partecipanti che a tutti i tecnici e gli operatori che lavorano dietro le quinte di Primo Appuntamento.

