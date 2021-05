Al via il Giro d’Italia 2021: le tappe del percorso della gara più amata d’Italia attraverso i luoghi più belli del Paese.

Parte sabato 8 maggio da Torino l’edizione numero 104 del Giro d’Italia. La gara ciclistica tra le più amate, anche all’estero, sarà la protagonista del mese, con un percorso in 21 tappe, fino alla conclusione con l’arrivo il 30 maggio a Milano.

L’occasione è anche quella di scoprire le bellezze paesaggistiche culturali e storiche del nostro Paese, attraverso suggestive riprese aree e il racconto della storia e delle tradizioni dei luoghi attraversati. Per questo motivo il Giro d’Italia raccoglie un pubblico trasversale di amanti dello sport e non solo.

Scopriamo l’edizione 2021 del Giro d’Italia e le tappe della gara.

Giro d’Italia 2021: tappe del percorso e luoghi più belli

Parte sabato 8 maggio l’edizione numero 104 del Giro d’Italia, la storica corsa ciclistica che negli anni ha conquistato appassionati di tutto il mondo. Quest’anno il percorso sarà concentrato al Centro-Nord e poco al Sud Italia, dopo la partenza lo scorso anno dalla Sicilia e numerose tappe al Sud Italia.

La partenza è sabato da Torino con una tappa a cronometro per la città e si concluderà domenica 30 maggio a Milano, sempre con una cronometro. In totale saranno 21 tappe per 3479,9 chilometri complessivi e 48mila metri di dislivello, con due crono e otto arrivi in salita. In gara ci saranno 23 squadre e 184 corridori, 8 per team).

Come ogni anno, il Giro celebra anche le bellezze storiche e paesaggistiche d’Italia e quest’anno per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri non poteva mancare l’omaggio al Sommo Poeta. Il Giro farà tappa a Ravenna e Verona, le città dove Dante è vissuto e morto. La partenza da Torino celebra i 160 anni dell’Unità d’Italia, anniversario che quest’anno è passato un po’ sottotono.

Il Giro celebrerà anche il centenario della nascita del c.t. Alfredo Martini, insieme alle città di Gorizia-Nova Gorica che quest’anno sono state scelte come Capitale europea della cultura per il 2025.

La celebrazione più importante, tuttavia, perché legata alla gara è quella dei 90 anni della Maglia Rosa, introdotta il 10 maggio 1931 nella prima tappa del Giro di quell’anno, Milano-Mantova, e allora vinta dal mantovano Learco Guerra, sopannominato la Locomotiva Umana.

Chi vuole ammirare la collezione di Maglia Rosa del Giro d’Italia può farlo anche da casa grazie alla mostra virtuale e interattiva allestita dal Museo del ciclismo del Ghisallo e dal Museo di Alessandria-Città delle Biciclette.

Il percorso e le tappe del Giro d’Italia 2021

Scopriamo le tappe del Giro d’Italia 2021 attraverso la Penisola.

1ª Tappa , sabato 8 maggio: Torino , cronometro individuale da 8,6 km

, sabato 8 maggio: , cronometro individuale da 8,6 km 2ª Tappa , domenica 9 maggio: Stupinigi (Nichelino) – Novara , 179 km

, domenica 9 maggio: , 179 km 3ª Tappa , lunedì 10 maggio: Biella – Canale , 190 km

, lunedì 10 maggio: , 190 km 4ª Tappa , martedì 11 maggio: Piacenza – Sestola, 187 km

, martedì 11 maggio: Piacenza – Sestola, 187 km 5ª Tappa , mercoledì 12 maggio: Modena – Cattolica , 177 km

, mercoledì 12 maggio: , 177 km 6ª Tappa , giovedì 13 maggio: Grotte di Frasassi – Ascoli Piceno (San Giacomo) , 160 km

, giovedì 13 maggio: , 160 km 7ª Tappa , venerdì 14 maggio: Notaresco – Termoli , 181 km

, venerdì 14 maggio: , 181 km 8ª Tappa , sabato 15 maggio: Foggia – Guardia Sanframondi , 170 km

, sabato 15 maggio: , 170 km 9ª Tappa , domenica 16 maggio: Castel di Sangro – Campo Felice (Rocca di Cambio) , 158 km

, domenica 16 maggio: , 158 km 10ª Tappa , lunedì 17 maggio: L’Aquila – Foligno , 139 km

, lunedì 17 maggio: , 139 km 11ª Tappa , mercoledì 19 maggio: Perugia – Montalcino , 162 km

, mercoledì 19 maggio: , 162 km 12ª Tappa , giovedì 20 maggio: Siena – Bagno di Romagna , 212 km

, giovedì 20 maggio: , 212 km 13ª Tappa , venerdì 21 maggio: Ravenna – Verona , 198 km

, venerdì 21 maggio: , 198 km 14ª Tappa , sabato 22 maggio: Cittadella – Monte Zoncolan , 205 km

, sabato 22 maggio: , 205 km 15ª Tappa , domenica 23 maggio: Grado – Gorizia , 147 km

, domenica 23 maggio: , 147 km 16ª Tappa , lunedì 24 maggio: Sacile – Cortina D’Ampezzo , 212 km

, lunedì 24 maggio: , 212 km 17ª Tappa , mercoledì 26 maggio: Canazei – Sega di Ala , 193 km

, mercoledì 26 maggio: , 193 km 18ª Tappa , giovedì 27 maggio: Rovereto – Stradella, 231 km

, giovedì 27 maggio: Rovereto – Stradella, 231 km 19ª Tappa , venerdì 28 maggio: Abbiategrasso – Alpe di Mera (Valsesia), 176 km

, venerdì 28 maggio: (Valsesia), 176 km 20ª Tappa , sabato 29 maggio: Verbania – Valle Spluga Alpe Motta , 164 km

, sabato 29 maggio: , 164 km 21ª Tappa, domenica 30 maggio: Senago – Milano Duomo, cronometro individuale, 30,3 km