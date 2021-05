Una lunga distesa di sabbia e l’orizzonte che si perde a vista d’occhio: la spiaggia più lunga d’Italia si trova in Sardegna. Ecco qual è e dove trovarla, per una lunga passeggiata con i piedi nell’acqua.

Quanto è bello poter camminare sul bagnasciuga, magari per km, senza interruzioni, senza strade, ammirando solo il panorama e poi potersi fermare per fare il bagno in un mare cristallino. Per trovare questo paradiso non bisogna andare molto lontano, perché si tratta della spiaggia di Platamona, in Sardegna, ed è la spiaggia più lunga d’Italia.

Grazie alla sua lunghezza e grandezza questa spiaggia è un paradiso di tranquillità e quiete, adatta a chi vuole rilassarsi senza troppo affollamento e rumore, godendosi a pieno la brezza marina e il rumore delle onde. E a chi ama le lunghe distese sabbiose a perdita d’occhio.

La spiaggia di Platamona in Sardegna non solo vanta il record di lunghezza, ma è anche una delle spiagge più belle della Sardegna e d’Italia.

La spiaggia più lunga d’Italia: spiaggia di Platamona in Sardegna

Al centro del golfo dell’Asinara in provincia di Sassari, si estende un ampio litorale sabbioso in cui si dipana la bianchissima spiaggia di Platamona. Il significato del nome è indicativo già di per sé: il termine “platamoia”,infatti, indica una superficie piana e particolarmente larga nelle dimensioni. E non è certo un caso che sia proprio questa la spiaggia più lunga d’Italia.

La spiaggia di Platamona è lunga ben 15 chilometri, suddivisa in “pettini” all’interno dei comuni di Sassari, Porto Torres e Sorso, e ha una larghezza che va dai 10 ai 30 metri. La sabbia ha diverse sfumature di colore che degradano via via verso est: da quella bianca avana a quella più dorata.

Spiaggia di Platamona, lunga e attrezzata: adatta per bambini

La spiaggia di Platamona è compresa fra la Pineta e lo Stagno di Platamona e il mare verde-blu che caratterizza questo tratto di costa. Lungo i tanti chilometri di questa spiaggia attrezzata con punti ristoro e nolo ombrelloni noterete come la sabbia cambia composizione dai grani medi a zone di minuscole conchiglie e sassolini levigati dall’acqua.

I fondali generalmente bassi e sabbiosi rendono questa spiaggia adatta ai bambini. Inoltre la lunga spiaggia di Platamona crea diversa insenature con punti in cui il mare è calmo. Ma ci sono anche punti più aperti in cui il mare è più esposto ai venti ed è adatto agli appassionati di sport acquatici.

La vegetazione in alcuni punti della spiaggia si spinge quasi sull’acqua creando dei cespugli di gigli profumati e di ginepro.

La spiaggia di Platamona è una tappa obbligatoria nella vostra vacanza sarda. L’essere poi attrezzata e accessibile a tutti la rende ancor più una sosta da fare assolutamente in coppia, tra amici o con tutta la famiglia.

Come arrivare alla spiaggia di Platamona

La lunga spiaggia di Platamona si estende fra i comuni di Porto Torres, Sassari e Sorso. Arrivare alla spiaggia è molto semplice ed è servita anche dai mezzi pubblici di Porto Torres.

Per chi si muove in auto da Sassari la direzione da seguire è quella di Porto Torres salvo poi quasi giunti sulla costa girare per Castelsardo. Troverete poi le indicazioni per la spiaggia di Platamona. Ad attendervi un parcheggio proprio a ridosso della spiaggia.