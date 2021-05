L’Italia è patria del teatro e, in molte città, ci sono alcuni teatri storici che non si può fare a meno di visitare, per scoprire la bellezza e l’importanza della storia artistica italiana. Ecco i più bei teatri italiani da vedere.

Il nostro Paese è ricco di bellissimi e storici teatri d’opera, molti dei quali servono funzionano ancora, offrendo rassegne e spettacoli. I più bei teatri italiani da vedere sono sparsi in tutta Italia, da Nord a Sud.

I veri appassionati del teatro non possono fare a meno di vedere dall’interno questi veri capolavori, realizzati dai più grandi architetti italiani. Ma per chiunque conoscere e ammirare i teatri più belli d’Italia vuole dire entrare in contatto con la storia del nostro Paese, con i luoghi in cui è nata parte della nostra cultura. Basti solo pensare al Teatro alla Scala dove iniziò la carriera di Giuseppe Verdi.

E poi i teatri più belli d’Italia sono opere di architettura di estremo valore.

I teatri più belli da vedere in Italia

Per una gita culturale, vi diamo in questo articolo qualche spunto per visitare teatri più belli d’Italia. Un’occasione per vedere delle opere architettoniche di immenso valore storico e artistico e per vivere la cultura, magari assistendo a delle rappresentazioni, e conoscere la storia che su quei palchi è passata.

La storia del teatro ha radici profonde nel nostro Paese la quale ha portato alla costruzione di numerosi edifici che hanno ospitato quest’arte per secoli. I primi in questo senso sono i teatri greci, ossia gli anfiteatri all’aperto, di cui il più famoso è il Teatro Greco di Taormina. Poi arriva il teatro Romano, mentre nel Medioevo le rappresentazioni subiscono un forte ridimensionamento. Bisognerà aspettare il Rinascimento per avere nuovamente delle commedie e per tornare a teatro. Ma sarà nel 1700 che il teatro riceve una spinta decisiva.

Il teatro all’italiana è un particolare tipo di costruzione che si è diffusa nel nostro Paese tra il 18esimo e il 19esimo secolo. La maggior parte dei più importanti teatri italiani sono realizzati con questa struttura: sala a ferro di cavallo, palchetti anziché gradinate, palco rialzato e profondo.

I più bei teatri italiani: dove sono

In Italia i teatri sono il cuore pulsante di quasi ogni città, edifici che sono testimonianze storiche e culturali.

Vi portiamo da Nord a Sud alla scoperta dei più bei teatri italiani da visitare almeno una volta.

Teatro alla Scala, Milano

Teatro San Carlo, Napoli

Teatro Massimo, Palermo

Teatro La Fenice, Venezia

Teatro Regio, Torino

Teatro Petruzzelli, Bari

Teatro Regio, Parma

Teatro Olimpico, Vicenza

Teatro Della Pergola, Firenze

Teatro alla Scala, la culla della lirica a Milano

Il Teatro Alla Scala, il famoso teatro lirico di Milano, ha riaperto nel dicembre 2004 dopo un’ampia ristrutturazione.

Il teatro dell’opera originale, progettato dall’architetto neoclassico Giuseppe Piermarini, fu inaugurato nel 1778 e molte famose opere furono rappresentate qui per la prima volta all’epoca. La Scala fu gravemente bombardata durante la seconda guerra mondiale, ma riaprì nel 1946 e riacquistò rapidamente la sua reputazione di principale teatro d’opera italiano.

La Scala di Milano è un luogo ricco di fascino, grazie alla splendida architettura che lo caratterizza. I palchi del Teatro alla Scala nascondono una storia curiosa: ognuno è stato decorato dalla famiglia che lo possedeva, più era ornato, più ricca e influente era la famiglia che lo ospitava.

Rossini, Donizetti, Toscanini e Verdi sono solo alcuni dei grandi compositori che hanno incantato il pubblico in questo teatro con le loro composizioni.

La leggenda vuole che gli spiriti dei grandi artisti che si sono esibiti qui nei secoli aleggino nel teatro, come la grande Maria Callas.

Leggi anche -> Il Teatro alla Scala di Milano arriva su Google Arts

Teatro San Carlo di Napoli, un gioiello nel cuore della città

Il Teatro San Carlo è il più antico teatro lirico ininterrottamente attivo in Europa e uno dei teatri italiani più belli da vedere.

Il Teatro San Carlo di Napoli fu fondato nel 1737. Qui furono rappresentate alcune delle prime produzioni di balletto. È il più antico teatro d’opera in Italia e con oltre 3000 posti a sedere, questo teatro è stato sede di diverse icone della musica classica e dell’opera italiana.

Simbolo della grandezza culturale di Napoli, così fortemente voluta da Carlo di Borbone, fu progettato da Giovanni Antonio Medrano e Angelo Casarale. Con 184 palchi disposti su sei piani e 1379 posti a sedere, il Teatro San Carlo è il più grande teatro d’Italia.

È possibile visitare il Teatro San Carlo grazie a visite guidate organizzate, per scoprire i suoi segreti e godere della sua bellezza, rimasta intatta nei secoli.

Teatro Massimo, la maestosità al centro di Palermo

Il Teatro Massimo di Palermo è il primo teatro d’opera della Sicilia e il terzo più grande teatro d’opera d’Europa, nonché uno dei più belli dell’intero continente.

La sua acustica è tra le migliori al mondo e l’edificio a cupola è considerato una pietra miliare dell’architettura ed è stato descritto anche nel Padrino di Francis Ford Coppola.

Gli spettacoli ospitati tutto l’anno includono opera, balletto e musica. Una tappa obbligata per gli appassionati di musica, gli amanti dell’opera e gli appassionati di architettura.

Gran Teatro la Fenice a Venezia, un teatro segnato da un triste destino

Ci troviamo in una delle città più suggestive d’Italia: a Venezia, precisamente nel Sestiere di San Marco, dove si trova il bellissimo e famoso teatro italiano Gran Teatro La Fenice.

Tra i più bei teatri da vedere in Italia, La Fenice risale al 1792: il teatro veneziano fu realizzato da Antonio Selva in seguito alla distruzione del Teatro di San Benedetto.

La storia del Gran Teatro La Fenice fu poi segnata da un triste destino: nel 1836 un incendio lo distrugge quasi completamente, ricostruito poi dagli ingegneri Tommaso e Giovan Battista Meduna che lo riportarono all’antico splendore.

Purtroppo un altro devastante incendio ha distrutto il Gran Teatro, questa volta nel 1996.

La ricostruzione del teatro venne eseguita meticolosamente, recuperando i fasti del passato: grazie al lavoro di esperti artigiani è stato possibile decorare il Gran Teatro La Fenice con stucchi e preziosi dettagli dorati, proprio come nel 1700.

Il Gran Teatro La Fenice di Venezia ospita spettacoli di opere di autori che hanno segnato la storia: la musica di Gioacchino Vincenzo Bellini, Rossini e Giuseppe Verdi ha incantato il pubblico della sala con la loro bellezza.

Oggi è un punto di riferimento sulla scena lirica mondiale, sede di oltre cento spettacoli lirici all’anno, una stagione straordinaria diretta superbamente da noti direttori artistici.

Leggi anche -> Guida di Venezia in 1 giorno: le 12 cose da fare e vedere

Teatro Regio di Torino, il teatro reale

Il Teatro Regio di Torino è un altro importante teatro d’opera in Italia restaurato dopo essere stato bruciato.

Il teatro originale del XIX secolo fu distrutto da un incendio nel 1936. Questo teatro ospita musical, opere teatrali, balletti e opere.

Originariamente costruito come teatro reale nel 1740, questo teatro dell’opera in Piazza Castello ha ospitato molte personalità di rilievo internazionale, tra cui Napoleone.

Teatro Petruzzelli, il più grande teatro di Bari

Uno dei pochi teatri d’opera di proprietà privata in Italia, il Teatro Petruzzelli di Bari, un gioiello culturale da visitare almeno una volta.

Inaugurato nel 1903, questo è il quarto teatro più grande del Paese e ha ospitato sul suo palcoscenico numerose personalità importanti dello spettacolo e dell’opera internazionale.

Il Teatro Petruzzelli è un simbolo sia dell’eccellenza musicale italiana che della bellezza e armonia architettonica, nonché uno dei teatri più belli d’Italia. Attualmente di proprietà della famiglia Messeni Nemagna, è il principale teatro di Bari, il più grande teatro privato d’Europa.

Il suo palcoscenico ha accolto i grandi capolavori dell’opera, in particolare Verdi e Puccini, e nuove opere al passo con le tendenze artistiche internazionali.

Quando Bari divenne un centro chiave per le forze alleate nella seconda guerra mondiale, l’esercito britannico-americano prese il Petruzzelli e lo trasformò in un luogo per l’intrattenimento delle truppe, come possiamo vedere nel film “Polvere di stelle”, con Alberto Sordi e Monica Vitti.

Come altri prima di lui, anche questo Teatro purtroppo è stato protagonista di un grande incendio, nel 1991.

Per fronteggiare il terribile vuoto lasciato dall’incidente, nel 2003 nasce la Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. Dopo la ricostruzione del teatro nel 2008, alla fondazione è stata affidata la gestione, la manutenzione e l’assicurazione della struttura.

Teatro Regio di Parma, una bellezza regale

Uno dei più bei teatri in Italia, il Teatro Regio è situato nel cuore di Parma ed è uno dei più prestigiosi teatri lirici del Paese.

In origine Nuovo Teatro Ducale, il Teatro Regio di Parma nasce per volontà della duchessa Maria Luigia d’Asburgo-Lorena, moglie di Napoleone, inviata a reggere il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla dopo il Congresso di Vienna.

La duchessa si innamorò di Parma e la costruzione del teatro dell’opera contribuì a trasformarla in una delle principali città europee. Oggi, il teatro da l’ è sede di opere, concerti e balletti. Le sue sale sontuosamente decorate e le sale decorate da Paolo Toschi e Giovanni Battista Borghesi, sono utilizzate per congressi, convegni e cene di gala.

Il teatro è stato costruito in stile neoclassico, come si vede nelle colonne al suo ingresso. Molte delle caratteristiche originali del teatro sono sopravvissute, dai lampadari agli stucchi dorati.

Tra i più interessanti il ​​sipario dipinto dal Borghesi, che mostra una scena allegorica con la Duchessa come dea romana della saggezza e Minerva, circondata da ninfe, poeti e muse.

Altra caratteristica notevole è la cosiddetta camera acustica dipinta da Giuseppe Carmigiani, realizzata con pannelli di tela intelaiati in legno che possono essere aperti e chiusi, per essere utilizzati con orchestre di varie dimensioni e formazioni.

Teatro Olimpico di Vicenza, l’ultima opera di Palladio

Uno dei più bei teatri italiani da vedere è sicuramente il Teatro Olimpico di Vicenza, un’opera unica nel suo genere che lascia davvero sorpresi.

Questo teatro è l’ultima opera realizzata dall’architetto Andrea Palladio, vissuto nel ‘500, ed è il primo e più antico teatro stabile coperto dell’epoca moderna.

L’edificio venne commissionato al Palladio dall’Accademia Olimpica, un’antica istituzione culturale di Vicenza fondata nel 1555 e tutt’ora esistente. Fu inaugurato nel 1585, dopo la realizzazione delle scene fisse da parte di Vincenzo Scamozzi, erede indiscusso del Palladio.

Nel 1994, inoltre, è diventato un bene patrimonio dell’UNESCO e resta una delle meraviglie della città di Vicenza.

La sua particolarità è nell’interno, dove vediamo l’ambientazione all’aperto dei teatri classici, con un monumentale proscenio rettangolare dai cui ingressi sono distribuiti a raggiera sette scene lignee prospettiche, raffiguranti le vie di Tebe, realizzate per lo spettacolo inaugurale dallo Scamozzi, e giunte intatte sino ai nostri giorni.

Completa la struttura, una cavea semiellittica di tredici gradoni, sormontata da un’esedra con colonnato. Uno spettacolo per gli occhi e soprattutto un bene storico di grande pregio.

Teatro della Pergola a Firenze, uno dei più antichi d’Italia

Secondo teatro più antico di Firenze, il Teatro Della Pergola offre ai suoi visitatori storia e opulenza in una romantica atmosfera del 17° secolo.

Progettato da Ferdinando Tacca, aprì pochi anni dopo il Teatro Niccolini per ospitare l’Accademia del Melodramma e da lì la sua fama cominciò ad aumentare sempre di più.

Si suppone che in questo teatro siano stati inventati dei palchi chiusi a più livelli, alcuni dicono per impedire alle famiglie rivali di litigare durante gli spettacoli, ma probabilmente per creare un’esperienza di visione più intima e privata per la quale vengono ancora utilizzati oggi.

La Pergola è monumento nazionale dal 1925 e oggi è sede della Fondazione Teatro della Toscana. Inoltre, essendo uno dei teatri più belli d’Italia, presenta gli interni teatrali più affascinanti e suggestivi della città.