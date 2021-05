Si può andare in vacanza in Spagna? A giugno si riapre tutto

Durante l’estate 2021 potremo andare in vacanza in Spagna oppure no? Ecco da quando la nazione riaprirà le porte al turismo straniero.

Le speranze per trascorrere un’estate 2021 all’insegna della normalità, quanto più possibile, sono tantissime. La voglia è quella di ritornare alla vita che facevamo prima, almeno sotto determinati punti di vista, come quello del viaggiare e del potersi concedere delle vacanze all’estero. La Spagna, proprio in quest’ottica, ha deciso che a giugno riaprirà le porte al turismo internazionale.

Si tratta di una notizia importante che potrebbe anche dare il “la” alla riapertura di tante altre nazioni che, con il procedere spedito della campagna vaccinale, probabilmente saranno pronte a breve per ricominciare ad accogliere nei propri bar, ristoranti, negozi, e hotel i turisti.

L’annuncio della riapertura della Spagna

Il ministro spagnolo, che ha annunciato la riapertura della nazione a giugno durante il suo intervento ad un summit, ha anche precisato che chiaramente bisognerà attendere alcuni passaggi tecnici. Come l’attivazione del Digital Green Certificates di avvenuta vaccinazione oppure di tampone effettuato nelle 72 ore precedenti alla partenza.

Giugno sarà quindi per la Spagna un mese importante in cui si riapriranno le porte ai turisti e si cercherà di vivere un’estate più o meno all’insegna della tranquillità. Tutto grazie soprattutto al certificato di vaccinazione digitale, attivo sia per i turisti stranieri che per i turisti locali.

L’importanza della campagna vaccinale

Non possiamo dimenticare poi che la campagna vaccinale sta andando avanti e si stima che entro la fine dell’estate si vedrà l’immunizzazione di almeno il 70% della popolazione locale. Certo è un’impresa piuttosto ardua che si spera di raggiungere grazie ad un numero abbondante di dosi di vaccino visto che a oggi soltanto il 10% dei cittadini spagnoli ha ricevuto entrambe le dosi e quindi si può dire immunizzato.

Intanto però possiamo assolutamente affermare che la Spagna è pronta a ripartire e ad accogliere i turisti internazionali. Un buon segnale di ripresa e di ritorno alla tanto agognata normalità.