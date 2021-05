I film girati nelle isole della Grecia sono molti ma quali sono le isole più belle da vedere assolutamente? Dove andare per una vacanza da film!

Mare cristallino e natura incontaminata rendono le isole della Grecia un meraviglioso set cinematografico. Da sempre meta turistica estiva per eccellenza, i paesaggi tipici di Santorini, Mykonos e Paros sono stati infatti più volte scelti per girare film di successo.

Non solo film europei ma anche grandi produzioni hollywoodiane hanno approfittato delle atmosfere elleniche per film, sia spensierati, quasi vacanzieri, che opere d’autore vincitrici dei più importanti premi cinematografici.

Per vivere una vacanza da film, per vedere con i propri occhi le ambientazioni viste al cinema o per sognare dalla poltrona abbiamo selezionato 10 film girati nelle isole greche.

I film girati nelle isole greche

Se vuoi un’anteprima dei luoghi che sogni di visitare, prendi pop corn e siediti sul divano, per riscoprire i dieci film più belli che sono stati girati nelle magnifiche isole della Grecia. Molti altri film come l’epico Troy sono ambientati in Grecia, ma sono stati girati negli Stati Uniti. Anche il ‘Mio grosso grasso matrimonio greco’ parla di usi e costumi greci, ma è stato girato negli USA.

Le isole greche sono i luoghi scelti da molti registi per i loro film. Spesso le isole della Grecia sono la meta di vacanza dei protagonisti del film – come nelle pellicole italiane ‘Immaturi’ e ‘Che ne sarà di noi’ – altre volte sono il vero e proprio set dove è ambientato il film.

Le isole della Grecia sono state anche la location scelta per girare alcune scene di film. Ad esempio in The Bourne Identity il luogo in cui Matt Damon incontra la sua amata è Mykonos. In Tomb Raider Lara Croft affronta le sue avventure nell’area archeologica di Santorini.

Le isole della Grecia dove sono stati girati i film

Mamma mia! è stato girato a Skopelos

Mediterraneo girato a Kastellorizo

Il mandolino del Capitan Corelli a Cefalonia

Zorba il Greco girato a Creta

Immaturi – Il Viaggio, film di Paolo Genovese, girato a Paros

Dillo con parole mie di Daniele Lucchetti girato a Ios

Che ne sarà di noi, film di Veronesi, girato a Santorini

4 Amiche e un paio di jeans, con la Rory di Una mamma per amica, girato a Santorini

Le Grand Bleu, film di Luc Besson del 1988, girato ad Amargos

Il ragazzo sul delfino, diretto da Jean Negulesco, girato a Hydra

Mamma mia! luoghi da sogno a Skopelos

Mamma mia, here I go again. My My, how can I resist you!. Chi non conosce questa canzone degli ABBA, e soprattutto, chi non conosce il film omonimo, Mamma mia! con Maryl Streep e Amanda Seyfrid? Canzoni, svelamenti e tanta energia per un film girato nell’isola di Skopelos e di Skiathos nelle Sporadi.

Nella finzione, il personaggio interpretato dalla Streep, è proprietaria di un hotel nell’immaginaria isola di Kalokairi. In realtà si tratta dell’isola di Skopelos. L’hotel si trova alla spiaggia di Glysteri, vicino il villaggio. Molte altre scene sono state girate a Kastani Beach, nella parte occidentale dell’isola.

La spettacolare scena del matrimonio, invece, è ambientata sulla scogliera di Agios Ioannis, sempre sull’isola di Skopelos. A Skiathos sono state girate le scene del porto e di alcune spiagge.

Il mandolino del Capitano Corelli a Cefalonia

L’isola greca di Cefalonia fa da sfondo a una struggente storia d’amore tra Nicholas Cage e Penelope Cruz, negli anni terribili della Seconda guerra mondiale. La maggiore delle isole ionie, è caratterizzata da coloratissime casette e una vegetazione brulla ma ricca di boschi.

In particolare è Antisamos Beach ad essere location privilegiata di questo film: una baia circondata da un mare limpido e dalle mille sfumature di verde e blu.

Mediterraneo, l’oscar italiano a Kastellorizo

Il film di Gabriele Salvatores con protagonista (tra i molti) Diego Abatantuono,vincitore del premio oscar per “miglior film straniero”, è interamente girato a Kastellorizo (Castelrosso), piccolissima isola immersa nel Mar Egeo, nota anche con il nome di Magisti. Distante solo 3 chilometri dalla Turchia, è una delle isole più antiche della Grecia e una delle più incontaminate. E’ facile “incontrare” infatti, tartarughe e delfini liberi di nuotare in mare aperto.

Zorba il greco, il classico a Creta

Grande classico del cinema, con tre premi Oscar sulle spalle, il film di Michael Cacoyannis con l’iconico Antony Quinn è ambientato nell’isola di Creta. Tre le più conosciute e visitate, nonché la più estesa, Creta regala spiagge magnifiche di sabbia bianca e dei tramonti mozzafiato. Da vedere e rivedere, assolutamente, la scene finale in cui Zorba, il protagonista, insegna a ballare il Sirtaki, la danza popolare greca.

Immaturi – Il Viaggio a Paros

La maggior parte dei diplomati nell’estate della maturità va in Grecia per le vacanze. E così fanno anche i compagni di classe, ormai però quarantenni, del film ‘Immaturi-Il viaggio’. L’isola per ambientare le vicende del gruppo e le loro complicate relazioni sentimentali è una delle più belle delle Cicladi: Paros.

Il villaggio con i suoi locali e negozietti, le strade che percorrono l’isola regalando stupendi panorami, le spiagge e le case bianche che si stagliano sul blu del mare. Queste sono le cicladi.

Dillo con parole mie, girato a Ios

Di relazioni amorose, aspettative e vita, è il film di Daniele Luchetti del 2003 ‘Dillo con parole mie’. Il film racconta il viaggio della trentenne Stefania con la nipote quindicenne nell’isola più scatenata delle Cicladi, Ios. Vecchi amori che tornano, triangoli inaspettati e un’isola meravigliosa.

Il film, a parte l’inizio a Roma e le scene sul traghetto, è per il resto interamente girato nella piccola isola greca. Le location sono state il porto, il villaggio, il campeggio ‘Ios Camping Porto’, la strada che porta alla tomba di Omero, il teatro greco, la spettacolare spiaggia di Mylopotas.

E poi alcuni locali dell’isola, che è davvero la patria degli adolescenti scatenati: il Pegasus, il Blue Ios e il Disco 69.

Che ne sarà di noi: viaggio a Santorini

Viaggio post maturità nelle isole greche, un grande classico che diventa anche pellicola. I tormenti di tre diciottenni con caratteri diversi fra amori, desideri e disillusioni di vita. La meta del viaggio dei ragazzi, e luogo dove è stato girato il film è la bellissima isola di Santorini. Le sue spiagge nere, le sue stradine tortuose, i suoi panorami mozzafiato.

4 Amiche e un paio di jeans: l’amore scoppia a Santorini

Le isole greche anche nel film ‘4 Amiche e un paio di jeans’ sono il luogo simbolico del passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Il film è stato girato negli USA e in Grecia a Santorini. Infatti in quest’isola, considerata la più romantica delle Cicladi, una delle protagoniste Alexis conosce il suo futuro marito Kostos.

Le Grand Bleu, il mare spettacolare di Amorgos

Film amatissimo in Francia, discusso in Italia, questa pellicola di Luc Besson racconta il mare, le sue profondità, fra rivalità e passioni. Il film è stato girato in Grecia e in Italia e mostra le vicende di due apneisti. E’ stato girato sull’isola di Amorgos, una delle più selvagge delle Cicladi.

Il ragazzo sul delfino, la bellezza di Idra in bianco e nero

Risale al 1957 questo film diretto da Jean Negulesco con protagonista una giovane Sophia Loren alla sua seconda prova americana. Il film è una commedia romantica in cui la giovane Phaedra, una pescatrice dell’isola, trova nel fondo del mare una preziosa e antica statua. Due contendenti, della statua e della ragazza, complicheranno la questione.

Nel film le riprese mostrano la spiaggia, il porto e il villaggio di questa piccola isola vicino ad Atene.

Nelle isole della Grecia sono dunque stati girati tantissimi film e possono essere anche la location da sogno della vostra vacanza!

A cura di Miriam Raccosta e Cinzia Zadro