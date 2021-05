Che tempo farà a maggio: le previsioni per tutto il mese

By

Quali sono le previsioni meteo per il mese di maggio 2021? Arriva il caldo o persiste una situazione di grande instabilità?

Ci siamo, finalmente il mese di maggio è iniziato e viste le previsioni meteorologiche di questi ultimi giorni di aprile ci viene spontaneo chiederci: ma sarà così anche a maggio? Le condizioni meteo non sono state delle migliori e ad aprile non abbiamo avuto traccia della famigerata e amata primavera, anzi. Quindi ci chiediamo che tempo farà a maggio e quali sono le previsioni per tutto il mese.

Meteo Maggio: finalmente arriva il caldo?

È ovvio, nessuno ha una sfera di cristallo con cui leggere con precisione e puntualità il futuro, ma possiamo dirvi quanto hanno notato e letto dalle carte gli esperti meteorologi. Tanto per iniziare sembra che le temperature rimarranno nella norma. Almeno per tutta la prima parte del mese di maggio. Le previsioni meteo, infatti, parlano di una colonnina di mercurio piuttosto stazionaria. Né freddo né caldo in arrivo.

Situazione che però è destinata a cambiare da metà mese di maggio in poi quando invece dai modelli meteo sembra sopraggiungere la prima vera ondata di caldo tipicamente estiva.

Meteo maggio 2021

Per quanto riguarda invece la situazione del cielo e delle eventuali perturbazioni, come abbiamo detto, non possiamo dire con certezza quale sarà il meteo di tutto maggio.

Tuttavia da lunedì 3 maggio sembra evidente che un anticiclone stia risalendo la nostra penisola, portando con sé caldo e sole. Si tratta però di un anticiclone a rischio perché minacciato da due correnti di bassa pressione a destra e sinistra che potrebbero avere la meglio da un momento all’altro.

Le previsioni meteo dal 15 maggio in poi

Per questo dal 15 maggio in poi è difficile dire, a oggi, che tempo farà. In ogni caso sembra che la situazione meteorologica di maggio si vada assestando, almeno per quanto riguarda le temperature. Già, perché pare che invece a livello meteo più generale a maggio ancora ci sarà molta instabilità con piogge alternate a improvvise schiarite.

Insomma, gli amanti del caldo possono iniziare a rilassarsi e a godersi un po’ temperature in aumento. Anche se per assaporare a pieno l’estate bisognerà aspettare ancora.