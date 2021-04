La prima isola Covid Free d’Italia: ecco la meta più ambita dell’estate

Anche l’Italia ottiene la sua prima isola Covid Free: Procida ha praticamente terminato la campagna di vaccinazione.

Questa estate, molto probabilmente, i turisti e i viaggiatori vorranno scegliere la propria destinazione per le vacanza anche in base ai dati del contagio. Così si è parlato molto delle isole cosiddette covid free e, anche in Italia, ne avremo alcune. Per ora ce n’è una che si sta guadagnando il primato di prima isola Covid Free d’Italia e si tratta di Procida.

Gli abitanti di Procida sono tutti vaccinati

La campagna di vaccinazione non è iniziata da molto, ma poiché il numero di abitanti dell’isola di Procida è ridotto, molto probabilmente entro i primi giorni di maggio tutti i cittadini maggiorenni saranno vaccinati. Un’operazione che ha corso velocemente proprio per far diventare Procida la prima isola Covid Free italiana e tornare così super competitivi sul mercato del turismo.

La concorrenza dei Paesi esteri

Molte nazioni infatti hanno già lanciato delle campagne volte ad aumentare le prenotazioni puntando proprio sulla sicurezza delle loro location. Non solo in termini di accortezze e norme anti contagio che vengono rispettate, ovviamente, ma anche in termini di immunizzazione della popolazione. Si cerca quindi di raggiungere gli stessi risultati della Grecia, di Israele e della Spagna.

Procida Covid Free: cosa vedere e cosa fare

E quindi Procida diventa la prima isola Covid Free italiana andando ad arricchire il panorama di bellezze di Napoli e del suo Golfo. Si tratta di un’isola vulcanica che, insieme a Vivara, Nisida e Ischia forma il gruppo delle Isole Flegree. Visitare Procida in questa estate 2021 è molto semplice!

La superficie è di soli 3,7 chilometri quadrati e ha un perimetro di 16 chilometri di coste bellissime dove andare al mare. Insomma, Procida è sempre stata un’isola molto affascinante e una meta top per tutti coloro che volevano rilassarsi al sole, su spiagge tranquille e allontanarsi dal caos delle grandi metropoli.

Ecco che quest’anno decidere di andare in vacanza a Procida ha un valore aggiunto in termini di sicurezza visto che sarà la prima – si spera di molte – isola Covid Free d’Italia!