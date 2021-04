Vacanze in Trentino Alto Adige: i nuovi itinerari in bicicletta

Il Trentino punta sulle vacanze in bicicletta e aggiunge tanti nuovi percorsi in mountain bike per i turisti.

In questo particolare periodo storico, in cui stiamo cercando di muovere i nostri primi passi verso una ripartenza dopo questi mesi lunghissimi di pandemia da coronavirus, il Trentino sta trovando le idee giuste per sponsorizzare i viaggi e le vacanze nella sua regione. Una delle soluzioni green e allo stesso tempo perfette per rispettare i protocolli anti-covid è salire in mountain bike e andare a scoprire a scoprire i tantissimi itinerari che si sono aggiunti da poco ad una rete già ben fitta e accurata di questi sentieri e passeggiate del Trentino.

I nuovi percorso da fare in bicicletta in Trentino Alto Adige

Arrivano quindi 11 nuove piste ciclabili che dalle Dolomiti portano direttamente al Garda e riescono ad unire alcune località molto caratteristiche. Accompagnano i viaggiatori in un tour non solo divertente a livello sportivo, ma anche emozionante a livello visivo con panorami e paesaggi che riempiono gli occhi e il cuore

I mountain bike sul percorso degli Antichi Cavalieri

Tra i tanti itinerari sicuramente quello lungo la valle del Rio Cavallo, “Rosspach” sul percorso degli antichi Cavalieri è uno dei più emozionanti. Siamo a Calliano nella valle dell’Adige e si percorrono i tracciati delle antiche strade che nel medioevo cllegavano tutti questi territori. Proseguendo in questo sentiero, dalla montagna al castello, si possono ammirare anche dei resti storici di Bastioni monumentali e ovviamente anche tanti scorci panoramici molto emozionante.

Sulle due ruote da Caoria a Paneveggio

Un altro percorso è quello che da Caoria porta a Paneveggio. Il tutto ovviamente in mountain bike e il panorama attorno a voi vedrete che cambierà praticamente in continuazione perché si percorrono dei sentieri e delle strade che conducono nel cuore del patrimonio dell’umanità UNESCO che sono le Pale di San Martino. Praticamente tutti i chilometri si percorrono nel cuore del del bosco tanto che anche per i bikers locali questo è sicuramente un percorso molto piacevole e molto emozionante. Le Pale di San Martino sono poi una bellezza unica che sicuramente merita di essere Ammirata. Altro non è che il gruppo montuoso più esteso e più grande delle Dolomiti.

Questi sono solo alcuni dei percorsi per la mountain bike da fare e da vivere soprattutto in Trentino Alto Adige. Siete pronti a partire?