Dove verrà trasmesso il funerale del Principe Filippo in televisione. Gli appuntamenti.

La scomparsa del Principe Filippo ha lasciato molta tristezza nel cuore della Famiglia Reale, ma anche della popolazione di tutto il mondo. Avevamo pensato tutti che le cose non stessero andando per il meglio dopo il suo ricovero in ospedale, ma pensare che oggi sabato 17 aprile, assisteremo ai suoi funerali lascia l’amaro in bocca. Chi volesse seguire la cerimonia funebre in diretta televisiva potrà farlo comodamente da casa, perché sarà trasmessa live su diversi canali.

Chi parteciperà alle esequie di Filippo?

Nonostante il funerale del Principe Filippo non sia considerato funerale di Stato, le celebrazioni e la commemorazione sono molto importante. Purtroppo per via dell’emergenza Covid, non ci saranno i sudditi presenti che seguiranno le esequie da casa. E anche chi sarà presente saranno solo poche persone, 30. Un numero molto ristretto sempre per colpa dell’emergenza sanitaria.

Dove vedere in tv la cerimonia funebre per il Principe Filippo

Chi, dall’Italia, volesse seguire in diretta il funerale del Principe Filippo potrà farlo su RaiUno, nel programma Italia Sì con Marco Liorni. Ma anche su Sky Tg 24 e Rai News 24 con il collegamento dalle 15.30 alle 17.00 in diretta dalla Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor. Altri canali dove seguire le esequie sono Canale 5, con uno speciale Tg5 con Cesara Buonamici.

Perché guardarla?

Perché seguire la cerimonia funebre del Principe Filippo? Prima di tutto perché dopo tanto tempo vedremo nuovamente Harry e William insieme. Certo, non sarà la sede adatta per incontrarsi e parlare, ma se lo avessero fatto in questi giorni e fra i due la situazione si fosse appianata, forse riusciremmo a capirlo dagli sguardi. In ultimo, c’è la voglia morbosa, ma anche empatica, di vedere come sta la Regina Elisabetta. Ormai tutto il mondo la adora, è diventata ancora più una icona dopo la serie tv The Crown. Sarà la prima volta in cui siederà senza il marito accanto nella cappella.

I momenti più importanti del funerale del Principe Filippo

La cerimonia inizierà alle 15.40 (ora italiana) quando la bara del Principe Filippo uscirà dalla cappella privata e verrà trasportata dai militari della Queen’s Company. Caricata su un’auto speciale arriverà alla Cappella di San Giorgio. A piedi, solo i membri della famiglia Reale, ma non la Regina. Alle 16.00, quindi le 15 in Inghilterra, il Paese osserverà un minuto di silenzio.