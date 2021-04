Gelati Ferrero: la novità golosa dell’estate in arrivo nei supermercati.

Tutti gli amanti dei prodotti Ferrero potranno continuare a gustarli anche durante l’estate, sotto forma di gelato. È la grande novità in arrivo nei supermercati già dal mese di aprile.

La società dolciaria italiana di successo in tutto il mondo grazie alla Nutella, la sua specialità più famosa, debutta nel mercato dei gelati. I prodotti che usciranno in versione gelato sono le praline Ferrero Rocher e Raffaello, in stecco, e la bevanda Estathè in ghiacciolo.

Nel complesso saranno cinque tipi di gelato, che entreranno in un mercato, quello dei gelati confezionati, che in Italia vale 1,9 miliardi di euro.

Positiva la valutazione di Coldiretti sull’ingresso di Ferrero nel mercato dei gelati confezionati, che in questo modo auspica nuove opportunità per le produzioni agricole italiane. “La produzione di gelato rappresenta un importante sbocco di mercato per le produzioni agricole nazionali come latte, zucchero e nocciole che si auspica possano essere valorizzate nelle nuove linee produttive”. Ha commentato l’associazione degli agricoltori.

Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla novità da Ferrero.

Leggi anche –> Le migliori gelaterie d’Italia 2021: i premi del Gambero Rosso

Gelati Ferrero: la novità golosa dell’estate

Grande annuncio da Ferrero per il suo ingresso nel mercato dei gelati confezionati con tre suoi prodotti di punta: Ferrero Rocher, Raffaello ed Estathè. Un’offerta golosa che propone cinque varietà di gelato che già dal mese di aprile saranno presenti in i supermercati della grande distribuzione.

I gelati targati Ferrero saranno venduti non solo in Italia ma anche in Austria, Francia, Germania e Spagna. A conferma dell’importanza del marchio piemontese nel mercato dolciario internazionale.

I gelati proposti da Ferrero sono gli stecchi Ferrero Rocher, nelle due versioni Classic e Dark, e Raffaello, insieme al ghiacciolo Estathè, ai gusti limone e pesca.

La scelta di iniziare proprio da Ferrero Rocher e Raffaello non è casuale – spiega l’azienda – ma è dovuta alla riconosciuta eccellenza di Ferrero in quella che viene chiamata la “categoria praline” ed è perciò naturale che la prima produzione di gelati del Gruppo sia stata realizzata con il DNA delle sue specialità: Ferrero Rocher e Raffaello, fanno così il loro ingresso nella sotto categoria degli stecchi che vale il 18% del mercato dei gelati.

Durante l’estate le praline Ferrero vengono ritirate da tutti i punti vendita per evitare che il caldo le danneggi, e sono reintrodotte solo in autunno; quindi, grazie all’arrivo dei gelati, i consumatori potranno finalmente avere una valida alternativa da gustare tutto l’anno. I nuovi stecchi, infatti, saranno caratterizzati dall’identica forma arrotondata e dal gusto tipico delle praline: per Ferrero Rocher un morbido gelato alla nocciola, racchiuso in una croccante copertura di granella di nocciole tostate e cioccolato al latte o fondente a seconda della versione e per Raffaello, invece, un gusto delicato e tipicamente estivo, morbido gelato al cocco con una copertura croccante al gusto dell’omonima specialità nelle praline, ricoperto di scaglie di cocco e mandorle.

All’interno del mercato dei gelati, i ghiaccioli valgono il 7% del totale dello stesso. Arrivati in Italia nel secondo dopoguerra, questi prodotti rinfrescanti e dissetanti hanno subito avuto un notevole successo e proprio per le loro caratteristiche non potevano che essere associate ad un marchio come Estathè. Già da alcuni anni Ferrero ha effettuato sperimentazioni su questa sottocategoria con lanci limitati con lo stesso marchio e ottimi risultati. Estathè Ice ha una caratteristica che lo rende unico sul mercato, è un vero infuso di foglie di thè, unito ad un vero succo di limone e pesca.

La produzione

Negli anni nei laboratori Ferrero, un team dedicato allo sviluppo delle ricette dei gelati ha fatto della creatività, dell’artigianalità, della degustazione e della sperimentazione i punti di forza per la creazione di questi prodotti unici e innovativi. Lo sviluppo dei gelati e dei ghiaccioli Ferrero è stato ulteriormente rafforzato grazie alle sinergie con Ice Cream Factory Comaker (ICFC) – una società spagnola leader a livello globale, specializzata nello sviluppo e nella produzione di prodotti per gelateria, con più di cinquantacinque anni di esperienza – di cui il Gruppo Ferrero ha acquisito il controllo nel 2019.

I gelati Ferrero saranno prodotti nello stabilimento di Alzira, in Spagna (in provincia di Valencia) che, grazie all’allestimento di una linea totalmente nuova, è caratterizzata da impianti innovativi ed un alto grado di automazione. Non solo: è stata anche realizzata una nuova fabbrica – vicina a quella già esistente – dedicata completamente alla copertura di cioccolato per gli stecchi, così da garantirne il gusto e la croccantezza unici al mondo, tratti distintivi dei prodotti Ferrero.

Il Gruppo Ferrero, con i suoi 75 anni di esperienza dedicati allo sviluppo di prodotti dolciari innovativi, entra così nel mercato dei gelati confezionati.

Per ulteriori informazioni: www.ferrero.it/News