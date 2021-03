Le migliori gelaterie d’Italia 2021: i premi del Gambero Rosso

Il Gambero Rosso ha stilato la classifica delle migliori gelaterie d’Italia 2021 e ha consegnato tutti i premi speciali.

Con l’arrivo della bella stagione e con le temperature in risalita, torno la voglia del gelato. Un dolce fresco, gustoso e che permette moltissime sperimentazioni in termini di gusto. Così, ogni anno, il Gambero Rosso seleziona quali sono le migliori gelaterie d’Italia e la classifica con i relativi premi in questo 2021 arriva in concomitanza con la Giornata Europea del Gelato Artigianale.

I trend per la stagione 2021 del gelato

Questo 2021 è un anno difficile, proprio come quello appena concluso, anche per le gelaterie, ma come ha sottolineato Pierluigi Bocchini, presidente di Clabo Spa, leader mondiale nel settore della vetrinistica da esposizione per la ristorazione, dalle situazioni di emergenza possono sempre nascere anche grandi opportunità. E infatti i gelatieri si sono reinventati e hanno cercato di attirare sempre nuovi clienti con alcuni punti forti: asporto, sostenibilità, differenziazione.

I gusti più in voga

Analizzando poi i trend e le tendenze nei gusti dei clienti per il gelato emerge chiaramente una voglia di golosità. I gusti sono sempre più interessanti come caramello salato, pistacchio al sale … arricchiti da elementi croccanti come krumiri o pasta di meliga. Tutto il possibile insomma per dare nuova gioia al palato. Questo perché il gelato, durante il lockdown è diventato un momento di relax e di piacere che regali al palato emozioni e riporti alla mente ricordi di sapori antichi.

Tutti i premi più importanti per le migliori gelaterie 2021

Entrano poi nel vivo delle migliori gelaterie il premio per il Miglior Gelato Al Cioccolato va a Luigi Buonansegna di Officine del Gusto, Pignola. Si tratta di un artigiano del gusto che si è appassionato proprio al mondo del cioccolato e a tutte le sue sfumature cavalcando l’onda della creatività. Basti pensare ad uno dei suoi gusti speciali, l’Oro Lucano che è composto da cioccolato bianco aromatizzato allo zafferano, purea di albicocca, granella di pistacchio tostato e salato.

Per quanto riguarda invece il premio al miglior Gelatiere Emergente, quest’anno va a Gianluca Cavi di Magritte a Fidenza. Classe 1988 il giovane gelatiere ha studiato e affinato la tecnica con alcuni grandi maestri dell’arte della gelateria come Manuele Presenti e Simone De Feo.

Il Premio Sostenibilità invece va alla gelateria G&co di Tricase (LE) che creano un gelato buono, salutare e con scarto zero dando moltissima importanza ai prodotti e alle materie prime.