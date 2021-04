Stasera in tv Accordi e Disaccordi, le anticipazione del 14 aprile 2021

L’approfondimento politico ‘Accordi e Disaccordi’ torna come ogni settimana. Dove e quando vederlo e chi ci sarà in qualità di ospite.

Accordi e Disaccordi, come ogni mercoledì, torna alle ore 21:25 su Nove, all’omonimo canale del digitale terrestre. La trasmissione di approfondimento politico condotta la Luca Sommi ed Andrea Scanzi.

Leggi anche –> La settimana scorsa ha parlato la professoressa Gismondo

Come spesso è accaduto nel corso degli ultimi 13 mesi, l’argomento principale del quale dibattere è la pandemia. Ospite di ‘Accordi e Disaccordi’ questa sera sarà il professor Matteo Bassetti, il quale dirige la Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Bassetti si esprimerà in merito al Piano vaccino attualmente in corso in Italia e che si spera possa portare nei prossimi mesi allo stesso traguardo tagliato dalla Gran Bretagna. L’esponente medico dirà la sua anche sulle difficoltà delle Regioni nel garantire una piena efficacia in ciò.

Leggi anche –> Luca Pani, chi è l’ex direttore generale dell’Aifa: carriera, vita privata, età

Accordi e Disaccordi, c’è attesa per il consueto editoriale di Marco Travaglio

Sarà presente come sempre, ad ‘Accordi e Disaccordi’, anche Marco Travaglio, direttore de ‘Il Fatto Quotidiano’. Il noto giornalista ha uno spazio tutto suo nel quale affrontare gli argomenti più scottanti degli ultimi giorni.

Leggi anche –> Vi ricordate Alida Gotta di Masterchef? Dove è finita e dove si trova il suo ristorante

E poi c’è Martina Dell’Ombra, alias Federica Cacciola, con la rubrica ‘Spiegato facile’. Come al solito, ogni puntata di ‘Accordi e Disaccordi’ può essere visualizzata sia in diretta live su discoveryplus.it ed on demand nella pagina appositamente riservata alla trasmissione con Scanzi e Sommi.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Il programma è consultabile anche in formato podcast. Gli abbonati a DiscoveryPlus inoltre possono prenderne visione senza alcuna interruzione pubblicitaria. Il talk show di politica ed anche società totalizza già da diverso tempo una più che buona audience, con ottimi riscontri in termini di ascolti televisivi. E crea anche dibattto sui social network.