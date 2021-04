Stasera in tv Accordi & disaccordi: parla la prof. Gismondo

Stasera in tv Accordi & disaccordi. Un nuovo appuntamento in prima serata. Grande attesa per l’intervento della prof. Gismondo.

Accordi & disaccordi torna con il suo consueto appuntamento. Questa sera, mercoledì 7 aprile, Andrea Scanzi e Luca Sommi affronteranno vari temi in compagnia di ospiti autorevoli.

La puntata andrà in onda come sempre alle 21:25 su Nove. Scopriamo alcune anticipazioni sui temi e gli ospiti.

Stasera in tv, Accordi & Disaccordi: ecco tutto quello che c’è da sapere

Grande attesa per gli ospiti della serata. A parlare ci sarà la professoressa Maria Rita Gismondo. Quest’ultima è la direttrice di Microbiologia clinica e virologia dell’Ospedale Sacco di Milano. Oltre a lei ci sarà anche lo scrittore Gianrico Carofiglio.

Leggi anche -> Zona Bianca: anticipazioni e ospiti del programma con Giuseppe Brindisi

Sarà proprio insieme a questi due ospiti che si discuterà dei rapporti tra Governo e Regioni. Queste ultime stanno spingendo per riaprire le attività produttive dal 20 aprile, ma solo se ci sarà un miglioramento dei dati. Un braccio di ferro che vede scontrarsi ogni giorni le fasce aperturiste contro quelle più rigoriste.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Altra presenza importante nel programma è Marco Travaglio. Il direttore del Fatto Quotidiano commenterà i temi più sentiti dall’opinione pubblica. Un continuo dialogo tra gli ospiti e i conduttori che cercherà di analizzare nel dettaglio i temi più discussi in questi giorni. Spazio anche alla webstar Martina Dell’Ombra che continuerà la sua rubrica “Spiegato facile”.

Leggi anche -> Nave mercantile rischia grosso nel Mare del Nord: strabiliante salvataggio

I telespettatori potranno guardare il programma in diretta su Discovery Plus, App Store o Google Play. Sarà possibile rivedere la puntata anche on demand nella pagina del programma. Il vantaggio per gli abbonati a DiscoveryPlus sarà la visione senza interruzioni pubblicitarie. L’ultima opzione è usufruire della versione podcast su servizi quali: Apple Podcast, Spotify e Google Podcast.