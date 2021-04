Liverpool – Real Madrid: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Liverpool e Real Madrid è valido per i quarti della Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Si va completando il quadro delle semifinaliste di questa Champions League. Le prime due a passare il turno sono state il PSG, che ha perso uno a zero in casa con il Bayern Monaco, al termine di una sfida spettacolare, ma che aveva vinto tre a due in trasferta, e il Chelsea. Anche gli inglesi hanno perso una rete a zero, ma sei giorni prima avevano vinto due a zero.

Le sfide in programma invece stasera sono altre due grandissime partite molto attese: gli inglesi del Manchester City saranno ospiti dei tedeschi del Borussia Dortmund, mentre il Liverpool ospita il Real Madrid, la squadra più blasonata a livello europeo. In questa seconda sfida, gli inglesi vengono da tre vittorie consecutive, ma sono attardati in campionato, gli spagnoli si giocano lo scudetto con Barcellona e Atletico Madrid.

Precedenti di Liverpool – Real Madrid e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera all’Anfield Road di Liverpool tra i padroni di casa inglesi e gli ospiti del Real Madrid è su Sky, per cui sarà visibile su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta, su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (canale 252 satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sette sono in tutto le sfide tra Real Madrid e Liverpool in gare europee ufficiali. Il bilancio è incredibilmente di parziale equilibrio con quattro vittorie per gli spagnoli e tre per il Liverpool, ma nessun pareggio tra le due formazioni finora. Prima della sfida dell’andata terminata tre a uno per la formazione spagnola, il precedente più recente è la finale di Champions di Kiev del 2018: vinse tre a uno il Real.

Liverpool e Real Madrid, le due squadre in campo: le formazioni

Klopp e Zidane stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le possibili formazioni: