Elena Pero, chi è la giornalista Sky: età, foto, carriera, vita privata

Conosciamo meglio Elena Pero: età, foto, carriera e vita privata la brava giornalista Sky che si occupa principalmente di tennis.

In questi giorni siamo entrati nel vivo di una delle competizioni più importanti della stagione tennistica internazionale il Masters 1000 di Montecarlo. Nel tabellone principale della competizione c’erano la bellezza di 9 tennisti azzurri, gli stessi che fanno parte della top 100 mondiale. Mai nella storia del nostro movimento tennistico c’erano stati così tanti protagonisti di livello internazionale e solo nel periodo d’oro, quello della vittoria in Coppa Davis, avevamo avuto ben 4 tennisti nella top 30 del mondo come oggi.

Al veterano Fognini, si è aggiunto già da qualche anno il talentuoso Matteo Berrettini. Ad inizio anno è giunto in top 30 anche la promessa più fulgida del tennis italiano Jannik Sinner e dopo la vittoria all’Atp di Cagliari si è aggiunto al lotto anche il 25enne Lorenzo Sonego. Se ai quattro si aggiunge anche il promettente Musetti, si capisce bene come il record di 4 tennisti tra i primi 30 potrebbe anche essere ritoccato e portato a 5 entro la fine dell’anno o l’inizio di quello prossimo.

Chi è Elena Pero

Ad accompagnare gli azzurri nel percorso verso la storia di questo sport c’è la voce ed il commento della giornalista Sky, Elena Pero. La commentatrice è un amante del tennis e della sua estetica. Negli anni è stata spesso dura con Fabio Fognini (a lungo il nostro miglior tennista), a cui ha varie volte rimproverato di non avere il carattere adatto per vincere gli incontri più importanti. Secondo lei, infatti, il nostro avrebbe il potenziale tecnico per diventare uno tra i più forti al mondo e se questo non è capitato è stato solo perché a livello mentale paga dazio rispetto ai top.

Commenti che in alcune occasioni hanno indispettito e non poco Fognini, il quale si è chiesto perché il suo nome uscisse sempre in negativo. Nel 2017, ad esempio, il tennista le ha scritto: “Anche commentando Djokovic-Gulbis esce il mio nome? Perché Elena??”. In quella occasione la giornalista aveva paragonato la debolezza mentale di Gulbis a quella di Fognini. Sulla commentatrice di Sky, voce ufficiale degli azzurri del tennis, sappiamo che la sua carriera è iniziata a Tele+ ed è proseguita sulla piattaforma di Rupert Murdock.

Bravissima nel condurre ed intrattenere, Elena è capace di tradurre simultaneamente tutte le frasi che vengono pronunciate sul rettangolo di gioco e negli anni ha dimostrato di avere una grandissima competenza. Conosce alla perfezione il gioco ed i suoi protagonisti, riuscendo spesso ad informare gli spettatori nel corso delle partite. Per questo la giornalista è amatissima dagli appassionati di tennis.